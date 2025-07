Borko Radivojević puca od ponosa! Okupio porodicu u Crnoj Gori, pa se pohvalio pravim vrednostima: Supruga i deca poziraju pored mora (FOTO)

Borko Radivojević pokazao porodicu na okupu!

Naš poznati harmonikaš Borko Radivojević uzeo je nekoliko dana odmora od posla, kojeg ima na pretek i sa porodicom otputovao na more.

Borko Radivojević odabrao je crnogorsko primorje, kao svoju destinaciju.

Harmonikaš trenutno u Budvi uživa sa suprugom i svoje četvoro dece.

Skladna porodica bila je obučena u bele odevne kombinacije, a po zagrljajima i osmesima se videlo koliko su bliski.

Radivojević je jednom prilikom istakao da je rad sa najvećim zvezdama prava uživancija:

- Što je pevač veća zvezda, to je manje zahtevan. Tako da moje iskustvo to govori. Sa svim pevačima koji postoje kod nas sam sarađivao, a nikada nisam nailazio na probleme. Kada je orkestar dobar, onda tu nema problema -rekao je Borko.

Priča je o nezaboravnom bakšišu izdvaja se kao vrhunac njegove karijere:

- Sa celim orkestrom smo zaradili na jednom slavlju bakšiš sa pet nula u evrima. Tačne cifre se baš ne sećam. Nekada pevači dele bakšiš sa nama, a nekada ne. Nekada i mi dobijemo dogovoreni iznos, ali nemamo veze sa onim novcem koji svi vidite na harmonici -govorio je muzičar ranije.

- Kada čoveka pogodi pesma, dao bi sve - iskren je Borko, a potom je dodao:

- Dešavalo se da nam daju sat ili ključeve od kola, ali mi sve to vratimo kasnije. Dobio sam dosta dukata tokom karijere, jer je kraj odakle dolazim – selo Ćordin kod Petrovca na Mlavi - poznat po običaju da se muzičarima poklanjaju dukati. To je tradicija iz osamdesetih godina. Mnoge sam ih puta dobijao i to doživljavam kao posebno uvažavanje. Nedavno su me ljudi nazvali i predložili da mi poklone plac na Mokroj Gori - to me je oduševilo i zahvaljujem im se – poručuje Radivojević.

Autor: M. V.