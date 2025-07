MOJIM BLIŽNJIMA JE NAJTEŽE: Šemsa Suljaković očajna zbog vesti o svojoj smrti, odmah se oglasila: ŽELIM DA SVI ZANJU...

Pevačica Šemsa Suljaković oglasila se nakon što je isplivala vest o njenoj smrti.

Šemsa je ranije već bila na meti prevaranata, te je sada odlučila da se oglasi tim povodom i istakla koliko ovakve neistine donose stresa njenim najbližima.

- Nije prvi put da me lažne vesti proglašavaju mrtvom. Svaki put me to iznenadi i rastuži koliko ljudi može izmisliti nešto tako loše. Moji najbliži su zabrinuti i pitaju me da li sam dobro. To me boli jer znam koliko je teško kad neko ko voli tebe čuje takve stvari. Već sam to puno puta doživela i svaki put mi teško pada. Ali nemam više snage da se bavim tim lažima - počela je ona na Fejsbuku i dodala:

- Želim da svi znaju: nijedna laž, nijedna ružna reč, nijedna mržnja neće me zaustaviti. Nastaviću da pevam za one koji me vole i podržavaju. Oni su razlog što se ne predajem. Istina živi, a ljubav ne prestaje. Moj glas će uvek biti tu. Hvala svima koji su uz mene i koji me podržavaju. Vaša ljubav mi daje snagu da nastavim dalje.Voli vas vaša Šemsa -poručila je Šemsa.

Podsetimo, Šemsa Suljaković je nedavno postala prabaka kada se njena unuka Medina porodila i na svet je donela blizance.

Autor: M. V.