OVO JE REPER SAJFER KOJI JE UPUCAN U SARAJEVU: Javno govorio o kriminalu, bio hapšen, otkriveni svi detalji o njegovom životu

Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer, ranjen je danas iz vatrenog oružja u Sarajevu.

Kako je rečeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, u 15:20 sati Dom zdravlja Ilidža je obavijestio da se njima javio muškarac inicijala A. N. sa povredom leve potkoljenice koja je najverovatnije nastala vatrenim oružjem.

- On je još uvek na lekarskoj obradi. Kolege su upućene na tu lokaciju, tako da preliminarno još ne znamo da li je reč o samoranjavanju ili je učestvovao još neko u tome - rekla je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić za portal „Avaza“.

Ko je reper Sajfer?

On je nedavno javno priznao da je bio u zatvoru i šokirao publiku.

Kako sam ističe, reper je jedno vreme živeo na ivici zakona, a zbog posedovanja narkotika je završio iza rešetaka.

- Bio sam malo u zatvoru, što kaže kolega, nisam slušao. Za ličnu upotrebu, a njima se učinilo puno. Meni je tada bila taman... Kažu pun gepek, nema veze. Sad sam u komercijalnom svetu i uživam i osećam se top. Takav je bio splet okolnosti. Uvek sam bio na ivici zakona, nije mi to ni prvi put, više puta sam bio privođen. Sloboda je neprocenjiva. Sada samo repujem o ljubavi, ženama i lepom životu. Nisam to nikada ni potencirao, kod nas na Balkanu ti odmah otkažu svi sponzori, a da sam negde u Americi, sa tom pričom bih imao jaču karijeru - rekao je reper u emisiji "Amidži šou" i dodao:

- Savetovali su me da idem sa tom pričom po televizijama, ali ja nisam hteo. Hoću da me ljudi znaju po muzici, po novim pesmama. Ne osvrćem se na to, bitno je da se iz takve priče izađe jači i da se ide napred - završio je Sajfer.

Reper sada radi punom parom, posvećen je muzičkoj karijeri i ima zakazane nastupe.

Ilegalne supstance više ne konzumira, supruga mu je menadžer i ima želju da postigne još veći uspeh.

Reper je uhapšen pre šest godina u Istočnom Sarajevu, a odležao je dve godine u zatvoru koji su bili dosta burni, ali koji su sada njegova prošlost.

