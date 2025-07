Anita otvorila dušu o bivšim ljubavima i prijateljstvima u "Eliti"!

Anita Stanojlović, pobednica "Elite 7" iako nije bila deo ove sezone rijalitija, došla je na žurku "Elite 8". Kako kaže, odmah je imala neprijatan susret sa Slađom Poršelinom. Osim toga, govorila je i o privatnom životu i novoj ljubavi.

- Devojka me je izblamirala. Uvredila se jer sam rekla da se blamira, rekla sam joj iskreno, kao drugarica. Prenela sam informaciju od spolja da je ljudi gledaju kao blam. Ona se tad okrenula i evo sad me je izblamirala. Meni je jedini prijatelj ostao Uroš. Generalno ne verujem u rijaliti prijateljstva, ali je ostalo to s Urošem - rekla je Anita i time okončala priču o ljudima iz rijalitija.

Ono što je Stanojlovićeva priznala jeste da ima novog dečka.

- Još nije predstavljen. Kriću ga još neki period, dok ne budem sto odsto sigurna. Mislim da sve što se brzo sazna može i da se pokvari. Ne želim da trčim pred rudu, kao i dosad. Nije poznata ličnost. Imam strah zbog veze s Anđelom. Tužna sam ovih dana i zbog kraja rijalitija, vraća mi neke emocije. Imam novi odnos, plašim se da ću biti iskorišćena, da će me povrediti emotivno, nisam spremna na još jednu izdaju - priznala je ona.

Ona je dodala da je danas sama sa detetom u Beogradu, ali da je sa njegovim ocem u konkretnim odnosima.

Otkrila je i u kakvom je odnosu s Filipom Đukićem.

- Mi smo sada drugari. Bilo smo nešto, nismo bili kombinacija. Ja sam rekla da jesmo, ali nismo bili klasična kombinacija. Prekinuli smo odnos malo nakon što se saznalo za to. Ja ga gotivim, ali nije on ni za šta ozbiljno. Nisam ja bila spremna za neke ozbiljne priče jer sam njega smatrala neozbiljnim - rekla je ona.

Autor: M. V.