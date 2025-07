Suzana se osvrnula na odnos sa svojom decom koja nikada nisu želela da budu deo javnog sveta.

Suzana Jovanović je na finalu muzičkog takmičenja zablistala u crvenoj haljini uz koju je uparila iste minđuše koje je napravila njena ćerka Aleksandra specijalno za pomenutu priliku.

– Čekale smo da uzmemo haljinu da bi ona prema haljini napravila potpuno iste minđuše. Ona to voli da radi, zaista uživa u tome da nešto pravi, sređuje i kreira. Šteta je što se više ne pojavljuje u javnosti, sve to radi skromno, ali možda jednog dana kada ona oseti potrebu-otkrila je pevačica za domaći medij.

Od ranije je poznato da je njena ćerka umetnička duša koju su roditelji podržavali u svim ambicijama.

– Aleksandra je svašta nešto završila i za nokte i šnajderski kurs i školu šminkanja. Sve savršeno dobro radi, ali malo je stidljiva i treba da je poguramo u ovaj naš javni svet da bi se više eksponirala-tvrdi ona.

Pored Aleksandre, Suzana je ponosna i na starijeg sina Danijela koji je godinama zaposlen u Grand produkciji.

– Danijel je završio visoku školu u Ljubljani i muzički je potkovan završio je i osnovnu i srednju muzičku školu. On je pre svega divan čovek i dete, divno smo ga odgajili i vaspitali i veliki je stručnjak u svom poslu. Ima puno znanja u sebi, drago mi je da je ostao tu negde u svetu muzike, taj studijski deo, rad koji on voli. On svira gitaru i klavir, to voli, možda će u budućnosti da se baci više na pravljenje nekih pesmama, ali produkciju drži u malom prstu-tvrdi pevačica.

Ipak, Suzana ne krije da bi volela da se njena deca uključe u javni svet.

– Danijel je krenuo da pravi neke melodije, treba mu neko ko pravi dobre tekstove, pa da budu zajedno i da to bude dobitna kombinacija. Aleksandra može da sredi mamu od glave do pete, a Danijel pesmu– zaključila je za medije.

Autor: M. V.