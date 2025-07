Pevačica Jelena Jevremović trenutno odmara u Španiji odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.

Naime, Jelena Jeveremović je odmarala u hladovini, a tom prilikom je na sebi imala dvodelni kupaći kostim koji je savršeno istakao sve njene obline, ali i taman ten koji je dobila na odmoru.

Pevačica je imala naočare za sunce, a na licu nije imala ni trunku šminke pa je tako pokazala kako izgleda kada se kamere ugase.

Jelena Jevremović pre nekoliko godina otišla je na smanjivanje grudi, a tada je sasvim slučajno otkrila da boluje od opake bolesti.

Jeleni je tada dijagnostikovan tumor, a o svojoj borbi otvoreno je govorila jednom prilikom.

- Imala sam jednu vrstu benignog tumora koji je pretio da pređe u maligni. Na sreću, došla sam, takoreći, u poslednji čas i spasla se. Sve sam preglede radila osim grudi koje sam zanemarila - pričala je ona i dodala:

- Ja sam godinu dana razmišljala da odem kod estetskog hirurga da bih smanjila svoje grudi koje su posle porođaja i dojenja ostale preterano velike i imala sam dizbalans u veličini grudi. Smetale su mi, nisu više “lepo stajale” kao dok sam bila devojka i imala sam jednu želju, a ona je da napokon obučem ponovo haljinu sa otvorenim leđima i ne nosim više teške kupaće kostime sa korpama, već da mogu ponovo da obučem bikini. Odlagala sam odlazak na konsultaciju, jer se nikada pre nisam podvrgla estetskoj operaciji pa me je bilo strah, ali jednog dana sam rešila da odem na pregled. Tada su mi doktori osim propratnih pregleda uradili i ultrazvuk i videli mi promenu na levoj dojci. Imala sam sreće što sam otišla isključivo iz estetskih razloga, a saznala da zapravo imam tumor dojke, i to one koja mi je bila manja, dodala je Jelena Jevremović.

Ona je otkrila i koje simptome je imala, ali na koje nije obraćala pažnju u velikoj meri.

- Pre toga sam se mesecima osećala jako iscrpljeno, brzo sam se zamarala, imala sam nekoliko meseci konstantnu temperaturu oko 37,3. Takva sam uporno odlazila na treninge prihvativši da je to postala moja “normalna” temperatura, jer su mi svi nalazi bili uredni. Krvna slika nije ukazivala na neku bolest i ništa mi nije pronađeno. Sve sam radila osim pregleda grudi, njih koje su mi zadavale muku i bol u leđima i nelagodu. Ne znam ni danas kako sam i zašto grudi zanemarila, ali eto, jesam.

Pevačica je dodala da je bila zaprepašćena kada je saznala da ima benigni tumor, zbog kojeg je potom otišla na operaciju.

- Bila sam u šoku, oblio me je znoj i počela sam da se tresem i teško da dišem, ali sam rekla sebi da moram da ostanem smirena i da ne dozvolim da me strah savlada. Trebalo je uraditi još pregleda i analiza, a najveći izazov je bio otići na mamografiju i čekati šta doktor ima da kaže. Čekajući tih beskrajno dugih 15 minuta koliko otprilike sam pregled traje. Na sreću, mamogtafski snimak je bio dobar, ali mi je preporučeno da se obavezno izvadi ta promena u dojci, tako da više nije bilo odlaganja i zakazala sam operaciju.

Autor: M. V.