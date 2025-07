OGLASILA SE POLICIJA O SAJFEROVOM RANJAVANJU! Obrt u slučaju pucnjave u Sarajevu, evo u kakvom je stanju reper

Policiju su pozvali zaposleni u Domu zdravlja u kojem je Sajferu pružena pomoć nakon što je ranjen u nogu.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšeni su detalji incidenta na Ilidži u kojem je sarajevski reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajferranjen u nogu.

- Dana 21.07.2025. godine u 14.55 sati, od strane zaposlenih u Domu zdravlja Ilidža, obaveštena je PU Ilidža da je na ukazivanje lekarske pomoći primljen A.N. iz Sarajeva. Policijski službenici su u navedenoj ustanovi zatekli A.N., rođen 1992. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, koji je izjavio da je u ulici Butmirska cesta, prilikom čišćenja vatrenog oružja-pištolja, došlo do samopovređivanja, u predelu leve potkolenice. Od strane lekara konstatovano je da je imenovani zadobio laku telesnu povredu, nakon čega je upućen na kućno liječenje- navodi se u saopšenju policije i dodaje:

- Obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na prikupljanju svih činjenica i okolnosti nastanka povreda kod 33-godišnjaka, kao i okolnosti nabavljanja i držanja vatrenog oružja i municije bez odobrenja nadležnog organa- naveli su iz MUP-a KS.

Podsetimo, za razliku od njega, koji tvrdi da se sam ranio, njegova supruga Lejla Nikšić je za medije izjavila da je pre pucnjave ušao u verbalnu raspravu sa dva muškarca i istakla da je Sajfer golim rukama krenuo na pištolj. Došlo je do guranja te je, prema Lejlinim rečima, u pokušaju da otme pištolj - ranjen.

- Bilo je neko dobacivanje i on je ušao u raspravu s dva momka, izgubio je puno krvi - ispričala je Lejla Nikšić, Sajferova žena.

