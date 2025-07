SAMO DA SI MI ŽIV... Oglasila se Sajferova žena: Nakon ranjavanja, reper pušten na kućno lečenje, evo šta mu je Lejla poručila (FOTO)

Reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer, ranjen je u ponedeljak, 21. jula, na Ilidži u Sarajevu.

Nakon pucnjave reper je prebačen u Dom zdravlja gde mu je ukazana prva pomoć, a kako je rekao policiji, došlo je do samopovređivanja dok je čistio pištolj. Sajfer je zadobio lakšu telesnu povredu i pušten je na kućno lečenje. Sada se na Instagramu oglasila njegova supruga i menadžerka Lejla Nikšić, koja je na Instagramu objavila njegovu fotografiju iz automobila i uputila mu dirljive reči.

"Proći će i ovo"

- Hvala vam na brizi, hvala vam... Proći će i ovo, nek si ti meni živ samo, ostalo ćemo lako - napisala je Lejla i dodala emodži ruku koje se mole.

Iako je Sajfer u svojoj izjavi policiji naveo da se sam ranio, njegova supruga je u izjavi medijima ispričala sasvim drugačiju verziju nemilog događaja u sarajevskom naselju.

"Dobijao je pretnje"

- Vest o pucnjavi sam dobila od njegovog brata da je učestvovao u tuči i da je u samoodbrani ranjen u Sarajevu. Tamo je boravio zbog snimanja nove pesme. Nakon toga me je posetila i policija dala sam im izjavu onako kako sam čula. On je policiji rekao da je sam sebe ranio. Primio je dve jedinice krvi jer je dosta iskrvario ali se još nije čuo ni sa kim od nas. U bolnici je, hospitalizovan i ja sam na putu da ga posetim. Ne znam šta da mislim i ko je ovako nešto mogao da uradi. Sve što znam jeste da su pre dve nedelje otvorena dva Instagram profila preko kojih je dobijao uvrede i pretnje. Znam da mi je rekao da mora da angažuje hakera jer su mu slali užasne stvari. Ja sam to ispričala policiji - rekla je Lejla.

Podsetimo, povodom ovog slučaja oglasili su se iz MUP-a Kantona Sarajevo. Saopšeni su detalji incidenta na Ilidži u kojem je sarajevski reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer ranjen u nogu.

- Dana 21.07.2025. godine u 14.55 sati, od strane zaposlenih u Domu zdravlja Ilidža, obaveštena je PU Ilidža da je na ukazivanje lekarske pomoći primljen A.N. iz Sarajeva. Policijski službenici su u navedenoj ustanovi zatekli A.N., rođen 1992. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, koji je izjavio da je u ulici Butmirska cesta, prilikom čišćenja vatrenog oružja-pištolja, došlo do samopovređivanja, u predelu leve potkolenice. Od strane lekara konstatovano je da je imenovani zadobio laku telesnu povredu, nakon čega je upućen na kućno liječenje- navodi se u saopšenju policije i dodaje:

"Nema dozvolu za pištolj"

- Obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na prikupljanju svih činjenica i okolnosti nastanka povreda kod 33-godišnjaka, kao i okolnosti nabavljanja i držanja vatrenog oružja i municije bez odobrenja nadležnog organa- naveli su iz MUP-a KS.

