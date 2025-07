VRELO! Goga Sekulić se ovako usnimila u stanu: Grudi u prvom planu, a kosa razbarušena... (FOTO)

Pevačica Goga Sekulić objavila je na Instagramu snimak na kom se vidi kako igra u stanu, a sve je prijatno iznenadilo njeno izdanje.

Naime, ona se snimila dok je na sebi imala razbarušenu kosu, a grudi su bile u prvom planu, te je prizor najviše prijao muškim očima.

Goga je sve vreme igrala u opuštenom izdanju, a mnogi su hvalili i to što se tako prirodno snimila, bez šminke i sređene kose.

Neretko priča o porodičnim stvarima

Inače, Goga Sekulić neretko ističe da uživa u majčinstvu, a jednom prilikom je otvoreno govorila o problemu sa kojim se suočava njen naslednik.

O svemu vezano za njegov problem sa govorom redovno priča otvoreno, a sve kako bi i drugi roditelji mogli da shvate da nisu sami.

- Dete mi kasni u govoru! Sada idemo kod logopeda. On je navikao, kao i sva muška deca ''on okom, mama skokom'', ali naravno nije samo to u pitanju. Konkretne promene sam videla sa nepune dve godine kada je Vasilije prestao da me zove. Odlučila sam da se vratim u Beograd i potražim pomoć naših stručnjaka. To je velika muka, velika borba - rekla je Goga.

Autor: Pink.rs