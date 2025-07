ZVANIČNO! ANA I BASTIJAN SE RAZVELI! Oglasio se advokat Srpkinje: Poznato i zašto im je pukao brak

Posle višemesečnih spekulacija, stigla je i zvanična potvrda, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger stavili su tačku na svoj brak koji je trajao devet godina.

Vest o razvodu potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece. Najmlađi sin stigao je pre samo dve godine, a javnost nikada nije saznala njegovo ime, dok su imena starije dvojice, Luke i Leona, poznata.

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Iako su mesecima kružile glasine o bračnoj krizi, sada je stigla i potvrda sa pravne strane da je ljubavna priča srpske teniske zvezde i nemačkog fudbalskog asa završena.

Naime, Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, objavio je da se Ana i Bastijan razvode „nepomirljivih razlika“.

Nemački "Bild" prenosi da je advokat poručio kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Autor: S.M.