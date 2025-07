Luksuzne nekretnine, jahta...Kako će Ana i Švajni podeliti IMOVINU vrednu više od 100 MILIONA EVRA

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli su se nakon devet godina braka, a tu informaciju je potvrdio njen advokat u izjavi za "Bild".

Nakon spekulacija o razvodu poznatog para, advokat Ane Ivanović Kristijan Šerc je u izjavi naveo da se par razvodi zbog "nepomirljivih razlika".

Kako prenosi "Bild", advokat je naglasio da više neće biti zvaničnih izjava i zamolio javnost da poštuje privatnost para i njihove dece.

Ana i Bastijan Švajnštajger su u braku proveli devet godina.

Venčali su se u Veneciji 2016. godine. Par se upoznao 2014. godine, dok je bivši nemački reprezentativac još uvek igrao za Bajern iz Minhena.

Poseduju luksuzne nekretnine

Ana i Bastijan, kako pišu nemački mediji, investirali su u luksuzne nekretnine, pa tako navodno poseduju planinsku kuću u Alpima, vilu na Majorki i jahtu.

Planinska kuća navodno je smeštena u Vestendorfu.

Navodno je vila od 400 kvadrata koštala je oko 3,5 miliona evra. U dvorištu se nalaze tereni za sport, a kuća je uređena u minimalističkom stilu s belim, bež i sivim tonovima, pišu mediji.

Ana Ivanović je vilu na Majorki navodno kupila pre braka, ali su je zajedno renovirali. Vila se navodno nalazi u naselju Son Vida, jednom od najlepših i mirnih delova Španije.

Nekretnina se prostire na 950 m2, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene. Za renovaciju je Ana navodno uložila oko dva miliona evra, dok je vilu platila 4,5 miliona evra. Imanje je veliko gotovo 6.000 m2, pišu nemački mediji.

Jahta od 400.000 evra

Ana i Bastijan navodno poseduju i luksuznu jahtu, koja ima dve spavaće kabine, kupatilo, kuhinju i koštala je oko 400.000 evra, pišu mediji.

Imaju troje dece

Inače, Ana Ivanović sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom ima troje dece, a o njihovom vaspitanju pričala je javno.

- Posebno mi je blizak srcu rad sa decom. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vreme. Pogotovo što se suočavamo sad sa razvojem tehnologije, mi se nismo rodili sa tim, ali kroz život smo morali da naučimo. To je dosta menjalo pogled na svet i pogled na nas kao sportiste i svetski poznate ljude. Sada imam te izazove kroz svoju decu - rekla je Ana i dodala da njena deca ne gledaju Tv i nemaju "ajpod" jer smatra da to prouzrokuje nezadovoljstvo. Koliko puta ste ušli na Instagram i gledali fotografija i rekli sami sebi: "Sad se osećam super?". Ja mislim nikada. Kod moje dece sam striktna, oni nemaju nikakve uređaje, ajpede jer mislim da to može da dovede do negativnog uticaja i depresije jer uvek misliš da neko ima nešto bolje - rekla je Ana nedavno.

Podsetimo, nedavno su javnost preplavile fotografije koje je objavio nemački magazin Bunte na kojima je Bastijan Švajnštajger u Grčkoj sa Bugarkom, izvesnom Silvijom K. sa kojom je razmenjivao nežnosti.

Autor: S.M.