NISAM MOGAO DA ZAUSTAVIM KRVARENJE: Sajfer izneo nove detalje ranjavanja, priznao da je pištolj BACIO U REKU jer nije imao upotrebnu dozvolu

Sajfer je ispričao da je bacio pištolj jer za njega nije imao upotrebnu dozvolu

Reper Sajfer oglasio se za medije nakon što je izašao iz bolnice gde je bio primljen nakon što je ranjen u nogu.

On i dalje tvrdi da nikakvog incidenta nije bilo, iako je njegova supruga Lejla ispričala da se sukobio sa dva muškarca, te da je sam sebe povredio dok je čistio pištolj.

- Dok sam pregledao pištolj, koji je dosta star, opalio je i metak mi je prošao kroz nogu. Nisam mogao da zaustavim krvarenje i znao sam da ću završiti u bolnici. S obzirom na to da nisam imao upotrebnu dozvolu za pištolj, a znao sam šta mi sleduje, odlučio sam da siđem do reke, koja je blizu kuće i bacim ga u istu. Potom sam pozvao brata, jer je krvarenje nastavilo sve jače i jače, on mi je svezao nogu potkošuljom i odvezao u bolnicu - rekao je Sajfer za medije pa nastavio:

- Odmah su pozvali policiju da dam izjavu i ja sam rekao ono što se zaista i dogodilo. Svakako i da je dvadesetoro ljudi pucalo na mene, nikada ne bih rekao, jer pre svega nisam drukara. Na policiji je da otkrije detalje i da pronađe pištolj, čak sam i ja sa njima išao i pokazivao im gde sam ga bacio, ali ga nismo pronašli. Samoincijativno sam izašao iz bolnice, jer nisam mogao više da ležim tamo, a i nisam želeo da propuštam nastupe, koji su dosta unapred zakazani. Ne želim da izneverim svoju publiku usred sezone, pa makar došao i na štakama - rekao je reper.

On je na svom Instagram storiju pokazao ranu i najavio da otkazivanja nastupa neće biti.

- Hvala vam na ogromnoj podršci. Da ne brinete, rana je tu, zarasta, sanirana, sve je u redu. Bio sam u policiji, rekao sam kratko i jasno šta sam imao, dalje neka ljudi rade svoj posao, to više nije moja stvar. Ja nisam kriminalac, ja sam reper, umetnik, mene zanimaju samo moje pesme i nastupi - rekao je Sajfer, pa dodao:

- Nastupi neće ispaštati zbog ovoga, dolazim na štakama, na nosilima, sa Hitnom ako treba, ali publiku ću ispoštovati - poručio je on i najavio nove nastupe.

