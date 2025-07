KOMŠIJE EDITE ARADINOVIĆ RAZVEZALE JEZIK: Pevačica se jedno vreme nije pojavljivala u stanu, a sada je sreću svaki dan: NEKAD SE JAVI, NEKAD NE...

Pevačica ne krije da je zaradila za dva stana koja je i renovirala!

Pevačica Edita Aradinović uspela da je da zaradi za dva stana, a njene komšije progovorile su o tome kakva je pevačica privatno.

Naime, oni tvrde da pevačicu često vide u trenerci i bez šminke, kao i da je komšinica za primer.

- Jeste ona je u ovoj zgradi i jako nam je drago što smo njene komšije. Do skoro su ovde bili majstori i mislim da sam njenu majku često viđala sa majstorima kojima je kuvala kafu, a Editu kada se sređivalo mnogo slabije. Sada od kada se uselila, viđamo je svaki dan - rekla je za domaći medij komšinica Dragica, te je otkriva kakva je pevačica kada se sretnu:

- Ona se nekada javi, nekada ne, ali ona je prosto u svom svetu i tako se ponaša. Muzika je ispunjava i to se na njoj vidi. Uvek ima slušalice na ušima i fokusira se na to što sluša, pa i ne obraća pažnju na okolinu, jer nju to ne zanima. Takvu je stalno viđamo po kraju.

Devojka je takva i ne zameram joj kad se ne javi, jer kada nema slušalice onda stane i popriča, a kada ima nemam potrebu da joj dosađujem jer verovatno je fokusirana na tu pesmu.

Autor: M. V.