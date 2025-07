MAMA, JE LI ISTINA DA ĆEŠ DA UMREŠ? Naša pevačica ima TROMB, vodila bitku sa zdravljem, a sada vreme provodi u prirodi: Mir i zahvalnost!

Pevačica Olja Karleuša u jednom periodu života imala je ozbiljnu bitku sa zdravljem, a od tada veoma vodi računa.

Olja Karleuša je sada podelila fotografiju kako boravi u prirodi i na taj način puni baterije, a uz to je istakla i da je zahvalna na svemu što joj život pruža.

- Priroda budi ono najtiše u nama – mir, zahvalnost i ljubav prema životu - poručila je ona.

Inače, Olja je svojevremeno ispričala kako je saznala da ima trobm sasvim slučano.

- Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč - počela je ona, pa je potom dodala:

- Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih. Vratila sam se normalnom životu, iako i dalje osećam bol. Sve bilo u redu dva dana dok nisam osetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah.

Karleuša je ispričala da joj je doktor saopštio da ne sme da se kreće, čak ni do toaleta.

- Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vreme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala.

Nakon izlaska sam krenula na razne pretrage. Nije bio nasledno, Bogu hvala. Šta je uzrok - ne znam, ali razmišljam samo da to ostane iza mene. Ja sam zacrtala davnih dana da ću živeti između 92 i 96 godina, sve ostalo mi je prepona koju treba da preskočim. Nije stvar živeti do 92, neko kakav će taj život da bude - ispričala je Olja svojevremeno u emisiji na Javnom servisu.

"Mama, da li ćeš da umreš?"

Oljin sin Pavle bio je veoma uplašen zbog njenog stanja, a jedno je otkrila da su ga njegove reči o njenoj smrti dotukle.

- "Mama, je li tačno da ćeš da umreš?", pitao me je Pavle. Kad to čuješ, nije ti lako. Našalila sam se i rekla mu: "Šta ti je, znaš li ti koliko ima do 92, 96. godine? - ispričala je svojevremeno u emisiji na Javnom servisu.

Autor: Nikola Žugić