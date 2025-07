Sin Meline Galić i Harisa Džinovića, Kan Džinović, posle razvoda roditelja i te kako intrigira javnost, naročito zbog poljuljanog odnosa koji je imao sa majkom.

Đina Džinović je na Instagramu podelila fotku o kojoj se priča, na kojoj vidimo kako ljubi brata na elitnoj lokaciji u srpskoj prestonici, a njegovi bicepsi bili su u prvom planu.

Kan je u poslednje vreme aktivan na društvenim mrežama, a nedavno je fotografijom izazvao sijaset reakcija onih koji ga prate.

Harisov sin je tad na svom Instagram nalogu podelio fotografiju na kojoj pozira bez majice. Džinović je stisnuo ruke kako bi mišići došli u prvi plan, a reklo bi se da se naporno vežbanje isplati.

Haris savetuje sina: "Devojke se po danu love"

Pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris jednom prilikom za "Kurir".

Kan je mnogo viši od oca

Harisa i Kana smo, inače, nedavno uhvatili na beogradskom aerodromu, a tad smo mogli da vidimo da je pevačev sin za glavu viši od tate.

Haris je, inače, visok 192 cm, a njegova bivša žena, Kanova majka Melina, visoka je 182 cm, pa ne čudi što i njihov naslednik može da se pohvali visinom.

Autor: Nikola Žugić