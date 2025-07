SA 14 GODINA POBEDILA U ZVEZDAMA GRANDA: Evo kako je Milica Todorović izgledala na početku karijere (FOTO)

Pevačica godinama važi za jednu od prirodnih lepotica na estradi, a svojim humorom i neposrednošću oduševljava javnost.

Milica Todorović važi za jednu od najtraženijih pevačica i takmičara Zvezda Granda. Na estradnoj sceni pojavila se kao devojčurak, a srca publike je osvojila odmah iako je bila tada najmlađi učesnik takmičenja.

Pored pesme i glumačkog talenta, mnogima je zanimljiva zbog besprekornih imitacija koje vrlo brzo na mrežama postanu viralne.

Sa svega 14 godina trijumfovala na Tašmajdanu

Godinama je verna timu plavuša, a malo ko se seća kako je izgledala na početku karijere.Pojavila se kao vrcavi devojčurak i odmah ukrala simpatije publike i gledalaca. U početku je imala prirodnu boju, a sve što je više vreme prolazilo postala je sve svetlija, da bi danas bila verna "timu plavuša".

Milica o prvim koracima na muzičkoj sceni

Pevačica je nedavno evocirala uspomene i otkrila kako su njeni roditelji reagovali na njeno takmičenje u Zvezdama Granda.

- Sećam se da je moj tata plakao kad smo pravili tu oproštajnu zabavu, sećam se kao juče tog prizora. U dvorištu u Kruševcu smo pravili proslavu moje pobede. Pevala sam, dovela sam svoj tadašnji bend pa smo mi tu nešto pevušili po dvorištu. Sećam se da sam pogledala na klupicu i tata sedi i tužno plače. To je bio jedan zaista tužan prizor. Prišla sam, zagrlila ga i pitala ga što plače, a on je rekao „Ide mi dete iz kuće“. Tako da nije to svejedno za roditelje. Zato sam ja stalno sa mamom, da nadoknadim ono vreme koje nisam bila sa njom. Često znaju da me pitaju zašto provodim toliko vremena sa majkom, ali eto, to je moj odgovor. To je moje pravo i želim da budem sa roditeljima. Tad kad je trebalo nisam bila - započela je Milica za Blic i otkrila da joj je produkcija "Grand" veoma pomogla u karijeri.

- Dosta su mi pomogli. Mi smo imali iznajmljen stan na Bežanijskoj kosi gde smo svi iz „Zvezda Granda“ obitavali. Inače, Žika Jakšić i Saša Popović su mi bili kao očevi bukvalno, pošto sam bila jako mlada i tako sam i gledala u njih pa su se oni tako i odnosili prema meni. Nikada neću imati ružnu reč da kažem za te ljude. Imali su toliko obzira prema meni koja sam išla redovno u muzičku školu u Kruševcu. Plaćali su mi autobusku kartu da dođem iz Kruševca u Beograd. Sale Popović bi prišao i pitao me „Mico, je l’ imaš šta da jedeš? Koliko treba da ti dam za autobusku kartu?“. Stvarno su vodili računa o nama. Sva sam se naježila dok se sećam tog perioda – govorila je pevačica.

O teškom periodu

Milica se nedavno susrela sa sindromom "burnout", pa tako nije želela da se pojavljuje u javnosti i sve joj je smetalo, a zbog takvog stanja odlučila je da potraži stručnu pomoć tada.

- Hvala Bogu, to je sada iza mene i ne želim ni da se sećam tih dana jer sam bila baš loše... Sve me je umaralo, i ljudi, i muzika... Ali odlučila sam da potražim pomoć - govorila je Milica za Blic i dodala:

- Smatram da je važno govoriti o mentalnom zdravlju, zato sam svoj problem ispričala javno, jer je to ljudima i dalje tabu tema. To svima nama može da se desi i zaista bih savetovala sve da se, ako se ne osećaju dobro, obrate psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, samo da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo ili da se ne odaju porocima.Ne propustite

Autor: M.K.