PALME, OGROMAN BAZEN I HOLIVUDSKO OSVETLJENJE: Vila Goce Božinovske u Surčinu od 700.000 evra izgleda čarobno, Šijan pokazao parče svog raja (FOTO)

Sin Goce Božinovske uživa u suvom luksuzu u Surčinu, a pogledajte samo kako izgleda dvorište ovog neverovatnog imanja.

Mirko Šijan i Bojana Šijan žive sa Gocom Božinovskom u Surčinu na velelepnom imanju. Porodični dom pevačice dobro je poznat javnosti, a ova nekretnina važi za jednu od najelitnijih.

Zlatna vila

Šijan se sada oglasio iz svog doma i objavio fotografiju dvorišta, gde se mogu primetiti palme, ljuljaška i ogroman bazen. U mraku do izražaja dolazi osvetljenjekoje podseća na one u holivudskim filmovima.

Ako je sudeći po fotografiji, ova porodica uživa u pravom luksuzu.Goca je nedavno otkrila kako izgleda unutrašnjojst kuće i pokazala da preovladava zlatna boja.

Vila u Surčinu je ograđena visokom crnom kapijom ispred koje se nalaze i kamere za nadzor. Nakon što su se venčali Mirko i Bojana, on je renovirao kuću, a svojevremeno je pokazao i jedan delić njihovog doma.

U dnevnom boravku, iz kog se izlazi direktno na terasu, sve odiše luksuzom, a luster ima na stotine kristala. Inače, Goca Božinovska u ovu kuću uselila kada se udala za Zorana Šijana. Jednom prilikom pevačica je našalila da se nikada neće iseliti iz svog doma, osim ukoliko je snajka ne izbaci.

Božinovska ne krije radost sto sin sa porodicom živi sa njom.

Nakon Šijana Goca volela francuskog filozofa

Goca Božinovska iz braka sa pokojnim Zoranom Šijanom ima dvoje dece, ćerku Zoranu i sina Mirka, međutim, o njenom ljubavnom životu nakon rastanka sa Šijanom malo se zna. Pa je tako gotovo ispod radara prošao muškarac koji je kasnije optužen da je - lopov.

Danijel Šifer, francuski filozof i književnik, bio je u emotivnoj vezi sa Gocom Božinovskom nakon smrti njenog supruga Zorana Šijana. Za domaće medije je pričao o vezi sa folkerkom.

- Goca je moje ogledalo. Nama nisu potrebne reči. Postoji intuicija, a to je ljubav. Imati takvu ljubav možda nije lako jer su tu porodica, društvo i obaveze. To je fatalna ljubav. Nisam čovek koji može da živi normalno, ja sam amoralan, trebalo je da živim u prošlom veku jer bih bio spreman da za ženu odem na dvoboj“, rekao je on svojevremeno.

Porodica bogatija za još jednog člana

Mirkova rođena sestra Zorana Šijan, nedavno se porodila i na svet donela devojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Stela.

Inače, Stela je žensko ime koje dolazi iz latinske reči "stella", što znači "zvezda". Skriveno značenje iza ovog imena je "blistava i sjajna kao zvezda" ili osoba koja je toliko snažne i pozitivne harizme da osvetljava svaku tamu oko sebe. Stela (Stella) može biti i nebeska i zemaljska u isto vreme. Ako se odnosi na zemaljsko, ona je oličenje slave i popularnosti, odosno predstavlja osobu koja u sebi ima "X" faktor. Ako se odnosi na nebesko, tada u sebi sadrži dozu tajanstvenosti, božanstvenosti i prirode koju je teško dostići.

Autor: M.K.