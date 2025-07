Otkazan Cecin koncert: Odmah se oglasili organizatori, ovo je razlog

Koncert Svetlane Cece Ražnatović, planiran za subotu 26. jula na otvorenom prostoru u Banja Luci, odlaže se zbog najavljenog nevremena. Novi datum održavanja koncerta je petak 22. avgust.

Prema zvaničnim prognozama, za 26. jul se očekuju nepovoljni vremenski uslovi, uključujući kišu i grmljavinu, što bi onemogućilo bezbedno održavanje spektakla na otvorenom. Iz organizacije poručuju da je bezbednost publike, izvođača i tehničkog tima prioritet, te da je odluka o pomeranju doneta na vreme, u saradnji sa svim relevantnim službama.

Publika koja je već kupila ulaznice može da bude bez brige, jer sve ulaznice važe i za novi termin.

Ceca poručuje da jedva čeka susret sa banjalučkom publikom. Kako kaže, veruje da će koncert 22. avgusta biti veče puno emocija.

Organizatori obećavaju nezaboravno muzičko veče čim vremenski uslovi to dozvole.

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala spektakularan nastup u Crnoj Gori.

Ceca je, nakon nastupa, otkrila da već 11 godina peva u popularnom klubu u Budvi i da je tu posebna emocija.

- Presrećna sam. Mislim da je ovde publika iz celog regiona, to je lepo videti, drago mi je zbog toga. Ja ovde nastupam 11 godina, i osećaj je uvek fantastičan. Videli ste da je to neka mnogo lepa energija, posebna emocija, u publici je bilo mnogo mladih ljudi, to su deca za mene. Ovo je sigurna budućnost za moju karijeru.

Autor: N.B.