Ove dve stvari nikada nije dozvoljavao: Naš bivši teniser porogovorio o braku sa Minom, otkrio šta je najbitnije u njihovom odnosu

Nekadašnji teniser Nenad Zimonjić 17 godina je u braku sa suprugom Minom, koja mu je najveća podrška i oslonac.

Oni su govorili o svom odnosu, i Mina je tada istakla da je oduvek u partneru kako kaže tražila čoveka sa kojim će imati odnos po uzoru na odnos svojih roditelja:

- Kad sam upoznala Zikija dostigla sam svoj vrhunac, nisam više imala ništa nikome da dokazujem. Nisam se odrekla ničega, a sve ono što sam priželjkivala u životu ja sam i ostvarila i u karijeri i u privatnom životu i ceo život sam težila da imam životnu harmoniju - pričala je ona i dodala:

- Jako mi je bilo bitno da imam porodicu u kakvoj sam odrasla, gde se dvoje ljudi jako uvažavaju i vole, gde jako dobro znaju zašto su zajedno, i da imaju isti sistem vrednosti, da nisu ljubomorni jedno na drugo i na međusobne uspehe, već ako mogu da pomognu i ja sam takvog čoveka našla, hvala bogu, hvala tati i hvala sudbini.

"Opet bih birala njega"

Zimonjićka je istakla da ništa ne bi menjala, te da može da bira, opet bi izabrala Nenada.

- Pronašla sam osobu sa istim vrednostima iz istog porodičnog miljea, gradili smo karijere u slično vreme i mi apsolutno, evo 20 godina kasnije, ništa ne bi menjali. Kad bi sve mogli opet ispočetka ja verujem da bi Ziki opet bio taj - rekla je u emisiji "U krugu porodice" nekadašnja manekenka.

Sa druge strane Nenad je za Minu od početka imao ultimatum, koji je majka njegove dece sa puno ljubavi ispoštovala.

- Ja mislim da je komunikacija bitna. Čovek mora da kaže šta mu je bitno, da ga druga osoba upozna, a da bi rekao šta mu je bitno mora prvo da poznaje samog sebe. Ja sam na početku Mini rekao, dve stvari molim te nemoj da diraš, a to je moj odnos sa roditeljima i tenis, jer u oba slučaja verovatno ćeš izgubiti, jer to je nešto što mnogo volim i do čega mi je mnogo stalo - istakao je Nenad za Story.rs.



