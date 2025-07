Goca Tržan priznala da je uhvaćena u krađi! Njena majka ostala u šoku, platila sve pa zapretila POLICIJOM (VIDEO)

Ovo je malo ko znao!

Pop pevačica Goca Tržan jednom prilikom je priznala kako je ukrala bombone iz prodavnice, te objasnila da je posle toga dobila takvu kaznu, da joj više nikada na pamet nije palo da bilo šta iznese iz radnje bez plaćanja.

- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po zadnjici. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici. Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, zovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Ja ću da ti ih platim, a ti pozovi policiju". U******a sam se od straha - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

- Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da nešto ukradem.

Podsetimo, Goca i njen suprug Raša Novaković pružaju publici uvid u svoju svakodnevicu putem emisije "Moj savršen brak", koja se emitovala na televiziji.

Na društvenoj mreži "X" je isplivao snimak iz pomenute emisije, a na kojoj vidimo Gocu i ćerku kako se raspravljaju.

Naime, Lena se igrala sa ogrlicom i vrtela ju je sve vreme oko ruke dok je njena mama Goca pričala sa voditeljkom. Kako ju je to dekoncentrisalo i smetalo joj, ona ju je zamolila da prestane sa tim.

- Zbog mene spusti - rekla je Goca tom prilikom.

- Neću da spustim, brate, vrti mi se lančić. Ja to volim da radim - odgovorila je Lena.

- Je l' možeš da prihvatiš da mene to dekoncentriše - nastavila je Goca.

- Šta da ti radim, navikni se - dodala je Lena, a potom se okrenula ka voditeljki i poručila joj da nastavi razgovor.

Autor: N.B.