Sajfer prvi put u javnosti nakon pucnjave: Pojavio se na štakama, a sve vreme sedeo na nastupu (FOTO)

Reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer pojavio se prvi put u javnosti nakon pucnjave u Sarajevu.

Naime, kako pišu domaći mediji, Sajfer je došao na nastup prvi put nakon incidenta, a pojavio se na štakama.

Kako je i obećao, nije želeo da izneveri publiku, pa je tako održao svoj nastup u Sutomoru i to sedeći na stolici sa štakom. Njemu ni to nije smetalo da napravi dobru i nezaboravnu žurku, a publika je bila tu da mu pruži podršku.

On je sve vreme sedeo na stolici, a sudeći po snimcima, bio je i te kako raspoložen.

Inače, nakon pucnjave Sajfer se oglasio i osvrnuo na čitavu situaciju:

- Hvala vam na ogromnoj podršci. Da ne brinete, evo rana je tu, zarasta, sanirana, sve je super. Bio sam u policiji, rekao sam kratko i jasno šta sam imao, dalje nek ljudi rade svoj posao, to nije moja stvar. Ja nisam kriminalac, ja sam reper, umetnik, zanimaju me moje pesme i nastupi - rekao je reper, pa je dodao:

- Nastupi neće ispaštati zbog ovoga, dolazim na štakama, na nosilima, sa Hitnom ako treba, ali ću publiku da ispoštujem - istakao je on i najavio nastupe.

Njegova supruga otkrila da je njen muž u policiji dao izjavu da je on sam sebe ranio.

- On nije hteo da zove policiju, ali nije imalo šanse da policajci ne izađu na lice mesta kada je ovakva stvar u pitanju. Rekao im je da je upucao sam sebe, ako je on to rekao policiji, ja stojim pri tome što je izjavio. Ranjenog su ga ispitivali - rekla je Lejla za "Blic".

Autor: N.B.