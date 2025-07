Tvrdi da je bolji čovek od Kristijana: Peca oplepo po cimerima iz Farmera, prozvao Golubovića, Božu, Ognjena i Elenu, ubeđen da su FOLIRANTI (VIDEO)

U novom izdanju emisije Narod pita Farmeri, voditeljka Anastasija Buđić ugostila je Pecu Lazića i Stefana Stojanovića.

Na samom početku emisije, Peca Lazić je progovorio o svom učešću:

- Ja sam moralni pobednik, pored onih ljudi koji su bili tamo. Moram reći da ja imam svoje greške i mane i radim na tome da ih promenim, ali ostali ljudi ne žele da menjaju svoje mane. Svi su tamo bili licemerni, Ognjen, Elena, Boža, Kristijan, sve su to ober ološi - rekoa je PEca pa je dodao:

- Kristijan laže, Boža je bolestan i komplekšaš, ma ima svega. Ja moram da kažem da mislim da sam ja kvalitetniji čovek od Kristijana, on je one naočare napravio zbog mene, peckao me je. Moram da kažem da se bogat čovek hvaliti novcem koji ima, najbitnije je zdravlje porodice, sve ostalo je lagano, sve dođe i prođe, samo da smo zdravo - rekao je Peca.

- Govoriš za Kristijana da je ober ološ, da li bi to govorio da je on ovde - upitala je Anastasija.

- Ja nemam potrebe da se plašim Krisijana Golubovića, sve sam radio transparentno.

Autor: N.B.