Raspalila rafal: Gledateljka osudila Kristijana zbog ponašanja prema Peci, pa poslala poruku Aleksandri Jakišić: Ona ima decu, a vređa... (VIDEO)

U novom izdanju emisije Narod pita Farmeri, voditeljka Anastasija Buđić ugostila je Pecu Lazića i Stefana Stojanovića.

U emisiju se uključila gledateljka Mira koja se obratila Peci:

- Ti si bio povređen, svi su te maltretirali, a on se borio i radio. Ona Aleksandra ga je ponižavala, vređala ga je, pominjala njegovu porodicu i njegovog pokojnog brata - rekla je Mira.

- Ona je sve vreme vređala - dodao je Peca.

- Ona ima decu, a tuđu mrtvu otkopava, sramota je. Moram da kažem da je Kristijan loš, ono što je radio je bezobrazno, to tamo nije popravni dom, ako je on bio zatvoren oni nisu. POnašao se bahato, on nema pravo da vređa druge i da ih napada. - rekla je Mira.

- Nikada ja nisam njih uvredio kao oni mene, ja sam se branio, ali nisam dao na sebe - rekao jee PEca.

