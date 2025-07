EVO KO JE DEČKO MINE KOSTIĆ IZ AMERIKE: Nije bogataš kako je pričala i radi u garaži, krila ga je kao zmija noge, a sad isplivala fotka... (FOTO)

Misteriozni "Kasper", kako ga je nazvala, živi u Americi, a navodno je već trideset godina zaljubljen u nju.

Mina Kostić šokirala je naciju kada je sve obavestila da se zaljubila u čoveka preko interneta, te da planiraju svadbu. Misteriozni "Kasper", kako ga je nazvala, živi u Americi, a navodno je već trideset godina zaljubljen u nju.

Iako njegov identiten nije bio poznat, sada se na društvenoj mreži X pojavila fotografija, za koju se tvrdi da je upravo Minin dečko.

Nedugo zatim pojavili su se navodi da je Minin izabranik pre dve godine verio bivšu zadrugarku Draganu Spasojević, kao i to da nema svoju firmu već da radi u garaži.

Ovim povodom oglasila se Mina Kostić i otkrila pravu istinu. Kako je navela, njegov novac joj nije bitan.

- Može da bude čistač ulica, mene to ne zanima. Moj otac je čistio ulice, ali je bio pošten i dobar. Mogao je da ima milion žena, njegov život pre mene me ne zanima. Znam sve o njemu, on je sa tom osobom bio mesec dana, ne želim da otkrivam detalje o njemu. Nisu bili vereni. Sa nekom drugom ženom je bio veren. To je iza njega i iza mene. Nama je najbitnija ljubav, a mi to imamo zaista - rekla je Mina i nastavila:

- Posle svega što sam prošla, a prošla sam svašta, od siromaštvo do kojekakvih para, sve sam ostvarila u životu, a daće Bog da mi zajedno još ostvarimo mnogo toga. Oboje smo vredni, a šta ko priča to me ne zanima. Ne želim da otkrivam njegov identitet, to će on kad dođe, daće izjavu. Planira da dođe, pa će sve reći - poručila je pevačica.

- Nema svoju firmu, ali meni nije bitno. Istina je da radi u garaži gde se parkiraju poznati. Ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima - zaključila je Mina Kostić tada za Blic.

Autor: Pink.rs