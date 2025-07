Ispovest našeg pevača ledi krv! Pozvali ga na druženje pa prebili, on potegao pištolj pa ga bacio u reku, posle 15 godina progovorio o svemu

Pevač Slaven Đukanović 2010. godine doživeo je situaciju kao na filmu. Njega je drug pozvao na otvaranje lokala na Vračaru, a kada je stigao desilo se ono što nije mogao ni da zamisli.

Njega su pretukli, a onda je on iz besa otišao na drugi kraj grada uzeo pištolj od prijatelja i vratio se u lokal gde je pucao na jednog od napadača.

Pevač je sada nakon mnogo godina u emisiji Pričaonica otkrio detaje kobnog dana.

-2010. godine na Vračaru se desila glupa situacija. Došao sam preko dana na otvaranje jednog kafića, čak sam tog čoveka i poznavao, pozvao me je na otvaranje. U jednom mometu su me on i jedan njegov drug napali iz čista mira. Tako prebijen sam otišao kod prijatelja na drugi kraj grada. Uzeo sam pištolj, vratio se i ranio sam jednog od njih. U tom momentu sam mislio da je mrtav, od bolova je pao u nesvest jer sam ga pogodio u kost. Pokupio sam čaure i otišao iz lokala. Dao sam drugu pištolj da ga baci u reku. Onda sam preko alternativnih prelaza otišao u Crnu Goru. Te noći sam dobio temperaturu preko 40, krenuli su košmari, od stresa, nisam rođen za tako nešto – rekao je Slaven u emisiji Pričaonica.

– Kajem se zbog toga što sam uradio. Da mi je ova pamet sada, nakon što me je napao, ja bih tog čoveka izgrlio, i otišao. To je bio splet nesrećnih okolnosti. Dan posle toga saznao sam da je živ i da je imao nekoliko operacija. Kasnije smo imali suđenje i ja sam odležao godinu i četiri meseca. Još jednom kažem da se kajem i da mi je krvo što sam i njega i sebe doveo u takvu situaciju – zaključio je on.



