Nekome sam smetala, pa su me sklonili: Stvorili su je da uništi Lepu Brenu, a sada je progovorila o životu i karijeri, ovo je malo ko znao

Jedna od zvezda koja je osamdesetih i devedestih godina sijala je Gordana Adamov, poznatija kao Lepa Lana.

Muzika je odvela u Amerku gde je kratko radila, a punih pedest godina je u skladnom braku sa suprugom sa kojim živi u Kikindi. Ona je u jednom intervjuu progovorila o estradi i životu.

- Sada ću vam ispričati o mom životu pravu istinu. Pričaju o meni svakakve priče, konkretno da sam otišla iz Amerike jer sam se uplašila, pa da su kolege htele da me ubiju, zaista zastrašujuće. Imam 65 godina, dostojanstvena sam žena i ne volim da se o meni govori nešto što nije istina. Nisam bila miljenica nekih ljudi jer sam bila svoja. Nikada se nisam iselila iz naše zemlje. U Americi sam bila poslovno. Jeste da sam mislila da ću moći da živim na tim prostorima, ali sam se vratila zbog niza faktora. Mi smo u Kikindi napravili kuću.

Šta vam se desilo u Americi?

- Napravila sam sebi problem sa suplementima. Uzimala sam ih na svoju ruku. Bila sam u Njujorku kod prijateljice koja se bavi pevanjem. Tamo je klima vlažna i opustila mi je glasne žice. Da bih se oporavila, morala sam da koristim cink, pa onda mi rekli uzmi koenzim 10, pa vitamin C 1.000 miligrama, on će ti dati bolji glas i napravila sam sebi problem u organizmu. Desio mi se harakiri. Kad sam se vratila u Srbiju mesec dana nisam mogla da ustanem iz kreveta. To su bili jaki bolovi, nisam mogla na noge, bila je teška situacija, ali čudom nekim sam se povratila.

Vreme je da se vratite i na estradu.

- Ponosna sam na sebe što sam sve izdržala. I ranije je bilo da neke pevače, ako nisu u tom nekom društvu, da ih sklone. Ja sam nekome smetala i oni su me sklonili. Zatvorili su me svuda.Kažu da ste vi bili jedina pretnja Lepoj Breni.

- To je moja jedna tajna. Svaka ptica svojim glasom peva. Zašto bih ja imala nešto protiv tada devojke, a ja sam već imala dete i bila sam udata. Zašto bi meni smetala jedna slobodna mlada devojka koja je uspela na estradi. To su drugi ljudi uradili, ja sam ispala žrtveno jagnje u toj priči. Našli su mene jer su mislili da sam ja lepa, a da nemam pojma sa pevanjem, mislili su da ću ostaviti porodicu, ali ja sam i tada i sada znala šta hoću u životu. Sve to što se pisalo i pričalo da je Lana protiv Brene, to je bio bes jednog čoveka koji je bio protiv Slatkog greha, ali ja sam ispala žrtva.

Mislite na Milutina Popovića Zahara?

- Ne bih da ga imenujem. Nije on direktno učestvovao, bilo je tu mnogo drugih ljudi. Neki su bili iz tadašnje vlasti. Napravila sam haos kada sam se pojavila, svuda sam punila stadione i za to postoje dokazi. Danas je stvarno veliki uspeh da sačuvate i porodicu i da nemate mrlju u karijeri.

Kako ste uspeli u tome?

- Mnogo je tu faktora. Suprug svira harominku i nikad se nije petljao, već je imao razumevanja za mene. Ja sam se sama rodila, sama odlučujem o svom životu i sama ću otići u zemlji. Volim život, pa čak i kad se ružne stvari dese. Razumem da su ljudi zaboravili vrednosti zbog modernog načina života, ali veličina je da se ljudi vraćaju selu. Ja sam se povuka za vreme rata jer nisam želela da budem u tim nekim krugovima, svoj život sam vodila. I sada mogu da kažem da sam ponosna na sebe i na svoja dela.

Sa kim ste u kontaktu sa estrade?

- Odavno poznajem Gordanu Miletić, Folk Samantu, kao da smo najbliži rod. Bila sam jako bliska sa Brankom Sovrlić, ali eto, razdvojile smo se, izgubile svaki kontakt. I sa Draganom Ašaninom Ašketom se čujem.

Mora da postoje anegdote?

- Svega se sećam. Pišem knjigu o mom životu. I dalje čuvam fotografije sa svim dragim kolegama. Kad je Bora Spužić Kvaka davnih dana snimio čuveni hit "Tajna", znate kako ide taj tekst "Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna". I bio je fetsival, a on je obukao neko zakrpljeno odelo i rukavi pocepani, a treba da izađe na scenu da peva tu pesmu. Kolege u šoku, a on je otpevao emotivno i sa tim pocepanim rukavom i sakoom je dobio prvu nagradu. Mi smo se svi smejali, zato što je čovek išao na emociju ljudi i oni su se sažalili. Posebno kad istakne deo "stojim na uglu prosjaku sličam" i podigne rukav. Vidite, to je neverovatno.

Da li ste prisustvovali nekoj neobičnoj situaciji?

- O, da. Jedna devojčica dočakala je mene, Zdravka Čolića i Šabana Šaulića u Švajcarskoj. Kupila nam je buket cveća, ali za Zdravaka je bio najveći. Dok smo mi bili na koncertu, ona je uzela ključeve od njegove sobe i čekala ga. Obnažena leži i kad je on ušao u sobu kaže mu: "Čekam te dragi Zdravko". On onako kulturno joj odgovori "Ja se vama izvinjavam, hvala vam na buketu cveća, ali molim vas da izađete iz sobe". Ona uzme čaršav i obavije se, a Šaban kaže: "Nema problema, ako on neće da te pusti da spavaš u sobi dođi kod mene". Mi smo se posle smejali i šalili. Bilo je zaista anegdota.

