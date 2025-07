Pukla veza estradnog para! Pevačica se oglasila i otkrila sve: Bilo je problema, razlika u godinama se osetila

Relja Torino i Toeodora Popovska (20) imali su svoj poslednji zajednički nastup u Budvi i više neće nastupati zajedno.

O njihovom odnosu dugo se pričalo, a Teodora je sada priznala da njih dvoje nisu više zajedno.

- Svoje emocije bih odsad držala privatno, opekla sam se mnogo puta. Relja i ja smo pre svega saradnici, pa prijatelji. Videla sam dosta komentara o raskidu, ne bih pričala o tome, želim da se fokusiram na solo karijeru. Razlika u godinama se osetila, par puta, ali to nije bilo nešto negativno. Naučio me je dosta toga, ja sam često bila razmažena i detinjasta. Dolazilo je do problema zato što sam ja mlađa, ne zato što je on stariji. Nova ljubav mi ne treba - rekla je Teodora Popovska.

O nastupu u Budvi

- Na nastupu je bilo vatreno, lepo sam se provela, mislim da je i publika. Inače treniram, ne treniram ples, ali mislim da moje noge ne bi izdržale ovaj ples sa nastupa da inače ne treniram. Meni je ples oko šipke simpatičan, to je vrsta umetnosti. Magično je šta ti ljudi rade, jako je teško.

O saradnicima

Uvek nađem dogovor, pogotovo što moja stilistkinja zna šta ja želim. Imam sreću da dosta saradnika ima lepe reči za mene, laka sam za saradnju, mogu da iznesem šta god.



