GRAND IMA TEŠKU BUDUĆNOST BEZ POPOVIĆA: Ljuba Aličić potkačio kolege i pomenuo popularno takmičenje

Pevač narodne muzike Ljuba Aličić nedavno je proslavio 18. rođendan svoje unuke, a goste je zabavljala njegova koleginica Nadežda Biljić. On je sada sumirao utiske sa slavlja i dotakao se odnosa sa sinom, sa kojim nije bio u najboljim odnosima.

- Da, slavilo se. Bilo je prelepo, veselo... To je moja unuka, ćerka od mog Dejana. Sada je sa njim sve u najboljem redu. Bilo je još pevača, ali nisu toliko poznati. To su dobri, kvalitetni pevači. Nadežda je pevala, ona je jedna vrhunska pevačica - rekao je Ljuba.

Aličić je prokomentarisao trenutnu letnju sezonu i navode koleginice Barbare Bobak da pevačima nastupi i nisu popunjeni, te da mnogi nisu zadovoljni zaradom.

- Neću nikog da pominjem, svako ima svoju sreću i gradi svoj put, ali sve zavisi od toga kakve pesme imate. Nije samo snimati nešto, morate imati dobar hit. Tada neće biti problema. Ja to govorim i o ovim "Zvezdama Granda", one su samo početak. Mnogo dobrih pevača ispalo i nije prošao dalje. Pobedio je onaj momak iz Makedonije, nije on loše pevao, ali tek treba da radi -smatra folker.

Ljuba se osvrnuo na situaciju u "Grandu" gde su neki članovi žirija napustili muzičko takmičenje.

- Grand ima tešku budućnost bez Saše Popovića. Saša je jedan čovek koji je imao šmeka za sve. Izmislio je "Zvezde Granda", trudio se, davao sebe, vodio to - priča on, te je prokomentarisao dolazak Dare Bubamare među članovima žirija.

- Šta znam, Marija je jedan veliki pevač i glupo je pričati o Mariji koja je pevačina i ona mnogo, mnogo zna o tome. Svi su mogli da nauče od nje. Ne mogu da izdvojim nikog više osim Marije Šerifović i Cece Ražnatović među članovima žirija - ispričao je Aličić.

Autor: M.K.