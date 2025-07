Sudeći po njenim objavama ona je veoma aktivna trudnica.

Pevačica Milena Vučić (38) nosi blizance i broji sitno do porođaja, a sada je objavila fotografiju dok leži i požalila se svojim pratiocima na to sa čime se suočava.

"Jurim se sama sa sobom, nosim sa stomakom i borim sa nesanicom. Ne znam gde sam pošla, gde sam došla", napisala je.

Milena se zatim uslikala u liftu u roze haljini, a sudeći po njenim objavama ona je veoma aktivna trudnica.

Podsetimo, Milena u braku sa producentom Nikolom Burovcem ima već dvoje dece, a sada čekaju devojčice. Pevačica je nedavno otkrila sa čime se susreće na društvenim mrežama otkako je u drugom stanju.

- "Kako si debela, koliki ti je stomak, treća trudnoća, još dvojke, neka ti je Bog u pomoći... Na**bala si, završila si karijeru..." Bezobzirnost, nerazumevanje, očekivanja... Sa time se i dalje susreću žene... Još gori odnos prema onima koji ne mogu da imaju decu, prema onima koji ne žele decu... - napisala je Milena Vučić na Instagramu.

"Burno sam reagovala kada sam saznala da nosim blizance"

Milena Vučić je nedavno govorila o trudnoći i tada istakla da nikako nije očekivala blizance.

- Ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena u "Jutro na Blic".

