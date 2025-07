LUNA ĐOGANI OPET KOD PLASTIČARA! Evo šta ovog puta koriguje: Meni je ovo POTREBNO (FOTO)

Rijaliti učesnica i jutjuberka Luna Đogani pokazala je na društvenim mrežama gde se nalazi.

Ona je posetila jednu kliniku sa estetsku hirurgiju, te je odlučila da promeni izgled.

- Posle dužeg vremena došla sam na osveženje! Ovom licu to treba - pisala je Luna.

- Mezobotoks za zatezanje, sjaj i sužavanje pora - pojasnila je detaljnije Đoganijeva čemu se podvrgla.

Doterala nos, grudi, usne...

Luna, inače, otvoreno govori o estetskim korekcijama, poput povećanja grudi, o čemu se naširoko govorilo i pisalo.

- Želja mi je bila da uvećam grudi, to sam uradila i nisam se pokajala. To nije bila moja potreba, ali sam se na taj korak odlučila jer sam verovala da ću bolje da izgledam. Devojkama bih preporučila da operišu grudi samo ako su 100 odsto sigurne u to i ako će to da utiče da im se popravi samopouzdanje - navodila je ona ranije.

Korigovala je i usne i nos, o čemu se takođe pričalo.

