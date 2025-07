ŠTO BISMO SE ONDA PRATILI? JA KOMPLEKSE NEMAM: Rada Manojlović javno objavila prepisku sa kolegom: Evo za šta je poznati pevač optužuje (FOTO)

Šok prepiska Rade Manojlović i ovog kolege!

Pevačica Rada Mnojlović odlučila je da javno objavi prepisku sa kolegom Filipom Mitrovićem na svom Instagram profilu.

Naime, došlo je do nesporazuma, a pevač je istakao da mu se Rada ne javlja, što je ona odmah demantovala.

-Je l’ moguće da se pratimo na Tviteru i da misliš da ja nekome neću da se javim. Što bismo se onda pratili, mislim ja nemam nikakvu vrstu kompleksa bar se za mene to zna! Ovako, koliko se ja sećam, ti i ja se nikad nismo upoznali lično, možda i jesmo ali se ne sećam. Ja sam te kod Lee videla i uhvatila sam ti pogled ali kako se ni ti meni nisi javio, ja sam mislila da sam možda pogrešila, a bilo mi je i glupo, video si me a ne javljaš se. Nekako, ipak sam ja žensko. Nemam tu naviku da prilazim ako nekom uhvatim pogled i on ga skrene o dmene, a veruj mi da je tako bilo. Tako da znaš da priča uvek ima dve strane. I trebalo je da mi kažeš ovako preko poruke lično ili tamo kod Lee da mi se javiš, pa imaš i ti usta valjda- napisala mu je Rada, a on je odgovorio sledeće:

-Ja mislio žena ima nešto protiv mene, sto puta se sreli, neće nikad da se javi. Ja uđem u šminkernicu kažem dobar dan, a ona ništa. E, pošto sam očigledno pogrešio i ogrešio se, dugujem ti izvinjenje. Bilo mi je krivo, jer te gotivim, a ne znam šta sam uradio.

Nastavak prepiske Rade Manojlović i Filipa Mitrovića pogledajte na fotografiji u nastavku.

Autor: M. V.