PINK.RS SAZNAJE! Pevačica Milica Todorović u drugom stanju!

Pevačica Milica Todorović koja se proslavila pobedom u drugoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Gradna je trudna.

Kako Pink.rs saznaje od dobro obaveštenog izvora, pevačica se, čim je saznala da je u blagoslovenom stanju, povukla u medijsku ilegalu i otkazala sve nastupe.

Naime, kako je poznata Milica je bila u emotivnoj vezi sa hrvatskim biznismenom, koji ju je verio, a nakon toga je uhapšen u Beogradu po Interpolovoj poternici za krivično delo prevara i falsifikovanje.

Milica je nekoliko dana pred njegovo hapšenje raskinula sa njim, kako su preneli mediji tada, razlog raskida bio je to što joj je uskraćivao slobodu i nisu imali istu viziju o budućnosti.

- U početku je sve bilo sjajno, on je bio divan i ona je mislila da je to gospodin pravi. Međutim, počeo je da joj smeta njegov način života i nisu imali istu viziju o budućnosti. Nije želela da izgubi svoju slobodu, kao što je to mahom bio slučaj sa njenim bivšim partnerima koji su je dosta ograničavali. Milica je jako inteligentna i videla je da tu nešto nije kako treba. Jednostavno nije mogla da dozvoli da neko ponovo upravlja njenim životom i uslovljava je - rekao je tada izvor blizak pevačici.

Podsetimo:

Za Mariom B. raspisana je međunarodna poternica Interpola Zagreb za krivično delo prevare i falsifikovanje po krivičnom zakonu Hrvatske. U izveštaju Interpola se, prema njegovim rečima, navodi da je Opštinski krivični sud u Zagrebu 8. januara 2025. doneo nalog za hapšenje zbog krivičnog dela prevare, a da je Interpol Zagreb 12. februara 2025. za njim izdao poternicu, po kojoj je već sutradan, 13. februara 2025. uhapšen u Beogradu.

Autor: M. V.