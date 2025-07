PRVE FOTKE TRUDNE MILICE TODOROVIĆ: Pevačica na sve načine pokušavala da sakrije trudnički stomak (FOTO)

Pevačica Milica Todorović koja se proslavila pobedom u drugoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Gradna je trudna.

Kako Pink.rs saznaje od dobro obaveštenog izvora, pevačica se, čim je saznala da je u blagoslovenom stanju, povukla u medijsku ilegalu i otkazala sve nastupe.

Pevačica se posle duže medijske pauze prvi put pojavila na svadbi svoje prijateljice i bliske saradnicem, te tom prilikom pokazala trudnićki stomak.

Milica je plenila izgledom u haljini sa cvetnim dezenom, a primetan je trudnički stomak koji je šitokom haljinom pokušavala da sakrije.

Pink.rs prvi je pisao o pevačicinoj trudnoći, a dobro obavešten izvor koji je blizak pevačici tom priliko je otkrio:

- U početku je sve bilo sjajno, on je bio divan i ona je mislila da je to gospodin pravi. Međutim, počeo je da joj smeta njegov način života i nisu imali istu viziju o budućnosti. Nije želela da izgubi svoju slobodu, kao što je to mahom bio slučaj sa njenim bivšim partnerima koji su je dosta ograničavali. Milica je jako inteligentna i videla je da tu nešto nije kako treba. Jednostavno nije mogla da dozvoli da neko ponovo upravlja njenim životom i uslovljava je - rekao je tada izvor blizak pevačici.

