INDIRA U NEKRETNINE ULOŽILA 300.000 EVRA: Pevačica kupila 5 apartmana u Grčkoj, a sada zarađuje ozbiljnu lovu

Pevačica Indira Radić tokom godina je štedela novac koji je pre nekoliko godina uložila u privatan biznis.

Indira Radić je kupila nekretnine u Grčkoj koje izdaje za turiste tokom cele sezone, a to ju je koštalo 300.000 evra.

- Moram da vam kažem da je Indira kraljica nekretnina! Ona se, bez sumnje, dobro stambeno obezbedila. Doduše, ne u Srbiji, nego u Grčkoj. I ne samo to, već je od izdavanja apartmana na Halikidikiju dobro profitirala. Od maja pa sve do novembra ona ima puno posla. Naravno, ima ljude koje je zaposlila i koji to održavaju i vode knjige i troškove, a ona sve to nadgleda. Dobro su plaćeni i sve je u najboljem redu. Pevačica se ne hvali, ona o biznisu i ne priča osim bliskim prijateljima, u koje ima poverenja. Neki su i bili njeni gosti. Radićeva nikad nije bila rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što su joj posao i život doneli. Vredno je radila u karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Tako je i bilo. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi kuću na moru i da ima svoju oazu mira, a kako je uspela da uštedi dovoljno novca, pre nekoliko godina je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe lokaciju u inostranstvu baš po njenoj meri. Zadovoljna je i prezadovoljna. Samo se kupa i sunča i, naravno, peva od sreće - rekao je izvor za domaće medije.

Autor: M. V.