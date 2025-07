PODOJIM JE I PRESVUČEM IZA BINE: Goca Tržan progovorila o odrastanju ćerke, nakon porođaja radila punom parom, evo kako je izgledalo Lenino detinjstvo

Goca Tržan želela je da bude dobra majka, ali i da ne zapusti poslovni život i svet muzike.

Pevačica Goca Tržan je govorila o svojoj karijeri koja je u periodu kada je postala majka išla uzlaznom putanjom, te nije želela da je zapostavi. Zbog toga se susretala sa mnogim teškim situacijama.

Lena Marinković, njena naslednica, koju je dobila sa rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan, a pevačica je sada iznela detalje njenog odrastanja koje niko nije znao.

Kako je Goca ispričala, nedugo nakon porođaja, išla sa tek rođenom bebom po događajima jer nije želela da izostaje, već da i dalje bude u estradnim krugovima.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama.

Autor: M. V.