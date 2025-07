ODBILA SAM ULOGE U SERIJAMA: Tei Tairović nudili da se bavi glumom, a evo zbog čega nije pristala, pevačica otkrila i kako izgleda njen brak sa Ivanom

Muzička zvrezda Tea Tairović boravi na crnogorskom primorju gde je došla i radno i paradno.

U intervjuu ona se osvrnula na brak, karijeru i prijateljstva na estradi. Slobodno vreme provodi sa suprugom Ivanom.

- Stižem da radim i odmorim, evo dva dana malo sam se sunčala, slušala muziku uveče. Volim more i ovo Jadransko je nekako posebno za mene. Išli smo na Kraljičinu plažu, tamo mi je lepo, kaže Tea a znamo i zašto jer je skrivena od znatiželjnih pogleda.

Mnogi kažu da je u Crnoj Gori ove godine malo turista i manje nastupa za pevače, pa smo Teu pitali da li i ona ima taj osećaj.

- Ne bih ja tome pridavala važnosti, takav je život nekada ovako-nekada onako. Svi mogu da izaberu hoće li da dođu.Kako smo među turistima primetili dosta ljudi iz Turske, a ona ima pesmu u kojoj peva jedan deo na turskom, pitali samo je da li joj prilaze.

- Na tu pesmu reaguju svi i svi su naučili taj turski deo teksta, što mi je fascinantno, jer znam koliko je meni trebalo da naučim. Ta pesma je preuzela šou, a iskreno ja sam za drugu mislila da će biti prva.Na pitanje da li bi igrala u nekoj turskoj seriji, kaže iskreno:

- Nezgodno je pričati jer ja sam imala pozive iz domaćih serija ali nisam prihvatila jer smatram da je to prevelika odgovornost i ne upuštam se tako lako u sfere u kojima ne vladam najbolje. Kamoli kada je drugo govorno područje, mislim da bi mi trebalo godinu dana ozbiljne pripreme. Meni je lakše da se pripremam da zapnem i da radim, ja sam radnik, nego da se posle hvatam za glavu i da ponavljam i da molim “seci ovo”.

Tea kaže da pokušava to da promeni kod sebe.

- Perfekcionista sam ali to ne smatram vrlinom. Nekada namerno pustim da se nešto provuče što nije po planu zato što se lečim od perfekcionizma jer su perfekcionisti ekstremno nesigurni ljudi, kažu i inteligentni. Davno je otpevano: o kako je lepo biti glup. Mislim da što si pametniji više strahova i nesigurnosti imaš i više znaš koliko ne znaš. Zato se od toga lečim jer smatram da ostavimo taj dah umetnosti i spontanosti.

Tea je bila na nastupima Jane, Barbare Bobak i Edite, na kojem smo je uslikali da plače.

- Bilo je prelepo i tako lepe reči za mene je rekla, ali nisu to samo neke lepe reči, ona je meni rekla divnu rečenicu koja me duboko pogodila i znala sam kroz kakve psihičke momente ona prolazi, Htela sam da uzmem mikrofon i da se zahvalim ali mi nije dala mikrofon. Rekla je: ajde prihvati nekada nešto kada ti lepo kaže bez da imaš potrebu da se odmah zahvaljuješ nazad i daješ nazad. Ja sam samo rekla wau, to se tako retko čuje, kaže Tea kojoj opet pune oči suza kada se prisetila te večri.

- Postoje ljudi na estradi, mi smo svi najnormalni ljudi koji se bave javnim poslom i tu ima ovakvih i onakvih.Tea i ja i za Barbaru Bobak napisala pesmu koja je postala hit.

- Pesma čeka svog izvođača, “Halo, halo” sam napravila tako što sam ja pevušila ritam jer nismo imali ni muziku, ništa. Dođe mi tako inspiracija, ne umem da opišem. Pesma je Barbaru pronašla, legla joj je.Poznato je da Tairovićeva piše pesme, a kako izgleda kada joj dođe inspiracija kaže da ni sam nije svesna.

- Ume nekada nešto i da me asocirala. Moj muž je jednom izgovorio jednu rečenicu koja je u tom trenutku u mojoj glavi napravila ceo niz pesme i ja sam prestala da ga slušam, samo sam počela da mislim. Prosto ima ta neka konekcija.Teu smo sreli u hotelu, gde je odsela, iako ima kuću u Lušticama.

- Nije još gotova. Nadala sam se ove godine, mama više vodi računa o tome, ja sam malo zaboravna po tom pitanju.Tada smo se dotakli kućnih poslova, pa je kao retko koja javna ličnost priznala da to nije njena šolja čaja ali da ih radi.

- Ne volim kućne poslove, ko voli kućne poslove i da riba kupatilo laže. Muž i ja to radimo zajedno, ne treba nam pomoć. Od svega što mrzim, najviše mrzim sudove i neke kese da se slažu. Imamo neku prostoriju u kući, koja je trebalo da bude studio, ali to ne može da dođe na red od stvari. Prvo tu imam poklone od publike i pola sobe su pokloni, a pola neke kese. Kese imaju svoju sobu i poludim kada to vidim, u njima su kostimi koji treba da se obuku jer je garderober zakrčen, a i kostimi koje sam nosila i neću više nikada ali mi je žao da ih bacim. Onda tako stoje jedna na drugoj i tako kese imaju svoj životni prostor u mom stanu. Evo sada sam se iznervirala kada se setim.

