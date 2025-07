SOFI TKAČENKO SHVATILA DA JE NAPRAVILA OZBILJNU GREŠKU U PROŠLOSTI: Mislila sam kad nešto ne valja u životu da treba...

U ispovesti koja je šokirala mnoge, ootkrila je bolne detalje zbog kojih nikada nije imala priliku da upozna svog brata, ali i odnosu sa ocem.

Sofija Sofi Tkačenko često je menjala sredine u kojima živi. Međutim, nakon svih tih promena, ona je shvatila da je možda pravila greške u prošlosti.

– Kada sam bila u „Eliti", razmišljala sam o životu i došla sam negde do zaključka da je možda negde to i greška kada misliš da nešto u mom životu nešto tebi ne odgovara da promeniš sve, i ja sam to radila više puta, nego da probaš da popraviš konkretno situaciju tamo gde jesi jer to meni sada izgleda kao da sam ja bežala od problema umesto da njih rešavam, jer ako jednu istu grešku ponavljaš više puta onda ćeš nju da ponavljaš i opet i opet, a sa istim delima ne možeš da dobiješ drugačiji rezultat – rekla je Sofi.U ispovesti koja je šokirala mnoge, ootkrila je bolne detalje zbog kojih nikada nije imala priliku da upozna svog brata, ali i odnosu sa ocem.

Sofi Tkačenko je u emotivnom razgovoru sa Matejom Matijevićem i Milenom Mimas Šarac prvi put otvoreno govorila o porodičnim odnosima koji su obeležili njen život – Pitala sam svog brata koliko često je naš tata dolazio kod njih u posetu. Rekao mi je da je dolazio gotovo svake nedelje. Kada sam ja dolazila kod tate, njemu nije palo na pamet da me odvede kod tetke da upoznam brata – istakla je Sofi.

- Mi drugačije živimo - dodao je Mateja.

– I mi. Bila sam šokirana kada sam to saznala. Mnogo sam ga zavolela kada sam ga upoznala. Bilo mi je toliko žao što nisam provela vreme s njim. Dolazila sam svakog leta, najmanje mesec dana, a nisam imala nijednog prijatelja – odgovorila je ona.- To je kao da imaš brata ili sestru u Crnoj Gori - naglasio je Matijević.

– Koliko sam godina dolazila tamo... Mene to tada nije ni interesovalo. Sa tetkom sam se upoznala ranije, jednom godišnje bih otišla kod njih u posetu. Tata je imao priču: "Nemojte kod njih mnogo, oni su ludi.“ Moj brat kaže da je tata stalno dolazio kod njih, a mene nikada nije poveo. Imala sam 14 ili 15 godina kada sam počela da istražujem o bratu i našla ga na društvenim mrežama. Tada smo počeli da se dopisujemo. Te godine sam ponovo došla tokom leta. Kad si mali, ne zanima te da se družiš s nekim dečkom, oni pričaju o kolima i slično. Ipak, otišli smo zajedno u šetnju, bilo je zanimljivo. Zvala sam ga da dođe kod mene u moj grad, ali ga majka nije pustila, jer je navodno bilo predaleko. Sledećeg leta sam opet došla i nastavili smo da se družimo. Žao mi je što nisam imala priliku da bolje upoznam tetkin karakter – ona je veoma zanimljiva osoba. Tata me je godinama ubeđivao da su svi njegovi rođaci ludi – istakla je Sofi.

Autor: M.K.