PRVO OGLAŠAVANJE ŠVAJNŠTAJGERA OTKAD JE ZVANIČNO RAZVEDEN! Nasmejan poručio: Lepo je... Evo odakle se oglasio (FOTO)

Nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger oglasio se prvi put otkako je zvanično razveden.

On je na Instagramu dodao selfi uz opis:

"Lepo je. Ko zna, koja poznata serija se ovde snimala?", upitao je popularno Basti svoje pratioce koji imaju priliku ovih dana da čitaju o detaljima njegovog ljubavisanja sa jednom Bugarkom.

Podsetimo, Bastijan ima novu devojku u pitanju je Bugarka Silva Kapitanova, a oni se više i ne kriju od javnosti pa tako razmenjuju nežnosti gde god da se pojave. Čak nemaju ni granicu o čemu svedoče eksplicitne fotografije sa odmora u Grčkoj.

Kako je Basti smuvao Anu?

Znate li kako su se smuvali i kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Ko je nova devojka Bastijana Švajnštajgera?

Očevici je opisuju kao vitku ženu sa plavom kosom, sa kojom se drži za ruke i koju već prikazuje u javnosti, a na fotkama "Bilda" se vidi kako je Bastijan u ljubavnom zanosu sa novom izabranicom.

Očekivano, kompletna javnost "razapela" je Bastijana, a komentari ispod Bildove objave na mrežama nižu se kao na traci.

- Verovatno je duplo mlađa od Ane i sa njim je zato što je inteligentan i privlačan - napisao je čitalaca Bilda.Sledeći je bio još brutalniji:

- Sve što treba da zna ova devojka je da će da prođe kao Ana - gađala je u metu jedna čitateljka podsećajući da je Švajni prevario i Saru sa kojom je bio u vezi pre Ane Ivanović.

Autor: M.K.