Progovorio o ljubavi s Reom, ali i o problemima sa kojim se ona trenutno suočava.

Voditeljka Anastasija Buđić ove večeri je u emisiji "Narod pita" ugostila pobednika Nikolu Jovanovića Conju i Saleta Luksa.

Tom prilikom, Conja je govorio o svojim momačkim danima i svojoj supruzi.

- Živa istina da je zaveo mnogo žena, neke su bile i u Eliti. Za mnogim sam ženama patio, pio sam po dve noći. Žena i ja imamo jako dobar odnos, tri puta sam se ženio. Ja sam lak na žene, bio sam momak koji je mnogo žena zaveo... Sad sam video Reu, po meni je normalno da imaš seks u rijalitiju. Iako si zauzet, život nema reprizu - rekao je Conja, a Sale se nadovezao.

- Ja sam kopačke okačio o klin, mada nisam skroz, moram da odigram još nekoliko utakmica. Ja se ponašam realno, ne zanima me ko će šta da kaže. Kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne zanima me. Ja sam odrastao u domu i to je s jedne strane dobra, a s druge strane loša stvar. Rekao sam da ako budem imao sina poslaću ga na godinu dana u dom da nauči disciplinu - poručio je Sale Luks i progovorio o ljubavi s Reom.

- Nisam se nadao. Ja sam imao devojku neku kad sam ulazio... Ja sam prvo ušao da opravdam svoj honorar, međutim kad ono banana, okliznuo sam se. Nisam mogao ni zbog rijalitija na druge, čim je vidim... Hormoni su joj sada dobro, ali jetra joj nešto nije dobro, leukociti isto, zato i mršavi, ima dve ciste, nije dobro, baš se sekiram za nju... Poginuo bih za nju - otkrio je Sale.

Autor: Pink.rs