ZDRAVLJE MI JE NA PRVOM MESTU: Nataša Bekvalac otkrila zašto je izvadila silikone! Pevačica prvi put progovorila o detaljima

Pevačica do detalja otkrila zašto se odlučila na ovaj potez!

Nataša Bekvalac nedavno je izvadila silikone, a sada je otkrila zbog čega se odlučila na takav potez.

- Imala sam potrebu da to uradim. Povela se priča o tome, pa sam želela da objasnim. Sve sam uradila u granicama ukusa, ne ugrožavajući svoju privatnost, ali i ne skrivajući se. Moja porodica i ja znamo zbog čega sam to učinila, a ono što je najvažnije jeste - zdravlje. Postoje stvari koje moraju biti prioriteti, a neke druge, s godinama, shvatimo da to nisu. Mislim da žene upravo vremenom dolaze do tih važnih spoznaja, poručila je Nataša Bekvalac i dodala da nikada nije pratila trendove.

- Nisam se nikada vodila time da pratim trendove. Sve što radim, radim jer ja to želim, ne zato što je to trenutno popularno. Suviše sam svoja, i ne pogađaju me lako tuđa mišljenja. U tome je valjda i ključ unutrašnjeg mira, istakla je.

Nataša Bekvalac ima dve predivne devojčice, ćerku Hanu i Katju o kojima sama brine.

- Vaspitanje dece je specifično. Vremenom sam shvatila da deca ne slušaju šta im pričamo, već gledaju šta radimo. I sama sam bila takva, nisam slušala svoje roditelje, ali sam gledala njihove postupke, i upravo to primenjivala. Tako i moje ćerke gledaju mene. Zbog toga je važno da svojim ponašanjem budem primer. Okruženje, naravno, ima uticaj, ali verujem da kao roditelj ipak mogu da ih usmerim i zaštitim koliko god je moguće. Ponosna sam na njih i na sve što jesu, rekla je.

Autor: M. V.