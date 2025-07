NATAŠINA ĆERKA HANA SE SELI IZ SRBIJE: Još malo je ostalo do njenog odlaska u Španiju: Teško mi je, ne mogu da zamislim dan bez nje... (FOTO)

Hana će studirati u Madridu zbog čega će se preseliti u Španiju.

Nakon svečanosti i proslave 100 dana Vlade na kojoj su prisustvovali svi ministri iz Vlade, u Knjaževcu je održan 64. Festival kulture mladih Srbije, a druge večeri pevala je Nataša Bekvalac, koja je napravila pravi spektakl!

Ona je u razgovoru s novinarima otkrila zašto je izvadila silikone iz grudi, ali i kako se oseća jer će njena starija ćerka Hana Ikodinović uskoro otići iz porodičnog doma. Naime, Natašina ćerka će studirati u Španiji.

- Kao klinka sam nastupala na raznim festivalima, ali na ovom nisam nikada i veliko mi je zadovoljstvo.

Izvadila silikone iz grudi

Posle skoro 20 godina izvadili ste implantate iz grudi, zašto?

-Imala sam potrebu da to uradim. Moja porodica i ja znamo zbog čega sam to učinila, a ono što je najvažnije jeste - zdravlje. Postoje stvari koje moraju biti prioriteti, a neke druge, s godinama, shvatimo da to nisu... Mislim da žene upravo vremenom dolaze do tih važnih spoznaja.

Da li se danas kajete što ste povećali grudi?

-Da, radila sam grudi i grdno se pokajala. Da imam vremeplov nikad ne bih ponovila, ostala bih prirodna. Stalno se dešavaju komplikacije tokom estetskih operacija. Volela bih da nikada ništa nisam dirala na sebi...

Generalno, robujete li trendovima vezanim za lepotu?

-Nisam se nikada vodila time da pratim trendove. Sve što radim, radim jer to želim, a ne zato što je to trenutno popularno. Suviše sam svoja, ne pogađaju me lako tuđa mišljenja. U tome je valjda i ključ unutrašnjeg mira.

Majka ste dve devojčice, koliko je naporno uskladiti privatne i poslovne obaveze?

-Ćerke su moj prioritet i ostale obaveze organizujem prema njima.

Na čemu insistirate kada je vaspitanju dece u pitanju?

-Vaspitanje dece je specifično. Vremenom sam shvatila da deca ne slušaju šta im pričamo, već šta radimo. I sama sam bila takva, nisam slušala svoje roditelje, ali sam gledala njihove postupke i upravo to primenjivala. Moje ćerke gledaju mene i ja sam svesna toga, zato želim da im budem dobar primer. Okruženje, naravno, ima veliki uticaj, ali verujem da kao roditelj ipak mogu da ih usmerim i zaštitim koliko god je moguće. Ponosna sam na njih i na sve što jesu."Mama ne rešava sve probleme"

Kakav odnos imate sa starijom ćerkom?

-Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže.

Bliži se Hanina selidiba u Španiju zbog fakulteta, kako ćete to podneti?

-Teško, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

Da li su naslednice svesne vaše popularnosti i dobre zarade?

-Moje ćerke ne znaju koliko zarađujem, niti razmišljaju o tome. One me ne doživljavaju kao poznatu ličnost, ja sam mama kao i svaka druga. Nikada nisam imala utisak da me gledaju drugačije. Ne treba da mi budu zahvalne ni na čemu, već samo da izrastu u zdrave i srećne žene.

Kako teče rad na novom albumu, da li je pri kraju?

-Album je gotov u svakom smislu! U svakoj numeri sam dala celu sebe i svaka je lična.

Da li je porodica poslušala pesme, kakvi su njihovi utisci?

-Mama je prva čula i plakala je, rekla mi je da je ponosna na mene. Drago mi je što im se dopada. Zaista je poseban, ali nemam nikakva očekivanja.

Koji su vam dalji planovi?

-Želim da objavim album za svoj rođendan 25. septembra i da održim veliki koncert, kao što je bio za dvadesetogodišnjicu karijere.

