ON JE BETON LIGA: Boža Džons osuo rafalnu paljbu po Saletu, Peci i Lakiću, pa osudio Luksovu i Reinu ljubav na propast, evo i zbog čega (VIDEO)

Nije nimalo štedeo bivše cimere iz rijalitija!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" našao Boža Džons, kao i Nikola Despotović. Na samom početku Boža je naveo ko su po njemu bili najveći foliranti u rijalitiju.

- Predrag Lazić, Sale Luksi Nikola Lakić. Sale se svima šlihtao, kad treba njemu i Rei nema šta nije hteo da uradi, a iza leđa nas sve pljhuvao. Ne verujem u njihovu ljubav, Rea je sa njim ušla u priću zarad rijalitija, to mi je priznala, a posle se zaljubila. Sale mislimd a se u nju i nije baš zaljubio, ali vreme će pokazati. Saletov ludi život Rea ne može da isprati. Znamo kako on živi, iz priča da izađe i da ima kombinacije... Saša je mnogo loš čovek, meni je uvek govorio da me voli, obećavao mi svašta, a onda je drugims pričao loše o meni. Dvoličan čovek, neostvaren, ko njega ceni kao čoveka? To je sve interes - rekao je Boža i nastavio:

- Peca je sve radio zbog kamere, zbog publike. Gurao se svuda, probao je i gej da bude sa Conjom da se tušira i ništa. Dno dna! Ma klasična gluma da malo prikupi glasače, ali nšta od toga. Nisi pobednik! Ja za Lakića nisam znao dok nismo tamo ušli. On je Š klasa, ma nije ni to, on je beton liga - poručio je Boža.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs