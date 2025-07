NEKAD SMO SE VIĐALI, A NEKAD SMO BILI INTIMNI: Darko Lazić varao svaku devojku s bivšom, a onda je zaprosio, ona sad otvorila dušu: Nije on za mene...

Katarina Lazić prisetila se perioda kada su ona i Darko bili razdvojeni kada je, kako sama ističe, ubeđivala sebe da on nije za nju i da mora da nastavi sa svojim životom.

Darko i Katarina Lazić su pre 15 godina bili u emotivnoj vezi, a onda su raskinuli i svako je krenuo svojim putem sve dok ih sudbina nije ponovo spojila.Gostujući u emisiji ''Trend zona'' Katarina Lazić prisetila se perioda kada ona i Darko nisu bili zajedno, pa priznala da je svaku njegovu vezu preplakala.

- Sve vreme sam znala da je on taj, ali s obzirom na to da je on imao žena koliko je imao… ja sam svaki put propatila svaku njegovu vezu i pomirila sam se sa tim da nije moj. Teško mi je padalo, propatila sam. Ja sam živela svoj život, nisam čekala na njega, zato što sam se pomirila sa tim da više nećemo biti zajedno - kaže Katarina Lazić koja je za Darkom mnogo patila.

- Pomirila sam se sa tim da nema ništa od toga, pa sam sebe još i nagovorila da on nije za mene, da bi mi bilo lakše. Bukvalno sam rekla sebi: "Ok, to je tvoja životna ljubav, ti ćes to sad da staviš u jednu fioku, da zatrpaš, da zaboraviš na sve to, uvek ćeš da ga voliš, ali živi svoj život", i tako sam bukvalno i uradila. Propatila svaku ženu, rekla to je to, nećemo više biti zajedno, ali eto...

Darko i Katarina Lazić su sve vreme bili u kontaktu, a pevač je često svraćao u kozmetički salon u kome je radila samo da je vidi.

- Viđala sam ga i van medija, mi smo ostali prijatelji. On je pevao sa mojom rođenom sestrom, svraćao je u moj kozmetički salon da mi se javi dok sam radila. Udarao je čežnju, nikako mi nije davao da ga zaboravim. Svaki put kad se pojavi na vratima, meni ruke počnu da se tresu.

Varali partnere

Katarina i Darko svojevremeno su izjavili su da su varali svoje bivše partnere čak 14 godina unazad, otkad su prvi put stupili u vezu i otkad datira njihovo poznanstvo.

- Darko i ja smo se upoznali 2009. Od tog leta, kad je pobedio u "Zvezdama Granda", nikad se nismo rastajali. Sve je puklo jer on tada nije bio spreman za nešto ozbiljno i to je tako prošlo. Ali vratio se na "mesto zločina." Ili sam ja bila slobodna, ili on, pa smo se tu malo viđali i kad se zadesilo da smo i on i ja slobodni, mi smo se "malo" venčali. U međuvremenu sam imala jedan brak. Na početku mog braka jednom je svratio na moj posao da mi se javi i to je to - rekla je Katarina u emisiji "Ami Dži šou", a onda se na njene reči nadovezao Darko:

- Ovo ću prvi put da kažem. Bila je sa mnom. Ponekad. U pauzama. To niko ne zna. Katarina je imala dečka posle našeg raskida i ja sam imao devojku. Viđali smo se i kad smo bili zauzeti i kad smo bili slobodni. Nekad smo se samo viđali, a nekad smo bili i intimni. Zavisi u kom periodu, preko leta da, preko zime ne. Mi smo se svih tih 14 godina pomalo viđali i na kraju, eto... Ona je moja prva ljubav i znao sam da će, ako nekad budem rešio da se oženim, to zapravo biti ona - šokirao je izjavom Lazić.

Darko je tad otkrio i kako je, posle svih godina koje su iza njih, ponovo stupio u kontakt sa Katarinom, kao i to da je ona u tom momentu bila udata.

- Bio sam u Cirihu na aerodromu oko osam sati ujutru, imam let. To veče se slučajno desilo da sam trezan, da nisam pio, a retko se dešava da ja ne popijem. Počeo sam da razmišljam: "Dokle više te silne žene i sve to?" Pokušao sam tad da nađem Kaću, znao sam da je udata, ali ne znam koje joj je prezime. Našao sam je preko njene sestre na Instagramu i poslao sam joj srca na storiju i ona mi odgovori. Ja je odmah nazovem na Instagram i pričamo, pričamo... Pitao sam je da li je srećna u braku, rekla je da jeste. Rekao sam joj da nije čim priča sa mnom i spustio joj slušalicu. Tad sam znao da je moja - prisetio se Lazić.

