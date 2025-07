CECA NE JEDE PRERAĐENU HRANU: Pevačica otkrila šta joj majka šalje od namirnica iz Žitorađe

Pevačica kaže da voli domaća jela, pa joj roditelji šalju voće, povrće, meso iz Žitorađe, a da obožava i podvarak i pasulj, kao i punjene paprike.

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je svoje jutarnje rituale. Pevačica je gostovala u jednoj emisiji gde je otvorila dušu.

- Kada ustanem odmah popijem kafu. Nisam osoba koja se prvo hvatam mobilnog telefona nakon buđenja. Nekada se smilujem nad organizmom, pa doručkujem, ali uglavnom prvo pijem kafu na prazan želudac. Što se tiče hrane, volim domaća jela, mama mi šalje voće, povrće, meso iz Žitorađe, jedem i podvarak i pasulj, punjene paprike - rekla je pevačica kroz osmeh.

Neostvarene želje

Domaćina Jutarnjeg programa je zanimalo šta pevačici još nedostaje u bogatoj karijeri koju je ostvarila.

- Treće Ušće, to želi moja publika, željni su dobre masovne atmosfere. Čekam datum za sledeću godinu, nadam se da će to biti moguće- konstatovala je ona. Pravi izbor u životuAko bi trebalo da u ovom momentu bira između porodice i krajere, rekla je da bi uvek birala porodicu.

- Borila sam se i za jedno i drugo, imala sam velika odricanja, ali mi je porodica uvek prioritet -istakla je ona.

Na pitanje o novom albumu i pomeranju muzičkih granica novim pesmama izjavila je da je to lutrija, ali da veruje u materijal koji je sakupljen.Festival gde nikako neće pevati Sebe ne vidi na Evroviziji:

- Ne bih išla na Evroviziju. To treba ostaviti mladim talentima željnim dokazivanja. Nikada mi nije bilo u glavi da probam to. Nije mi mesto tamo, to je mesto performansa, ja se bavim emocijom - zaključila je Ceca.

Autor: M.K.