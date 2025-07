Mina i Ivana Vrbaški stigle do Ostroga: Nakom 15 dana hodočašća objavile sliku iz manastira (FOTO)

Voditeljka emisije Narod pita - Farmeri, Mina Vrbaški i njena majka Ivana pre petnaest dana su krenule na hodočašće.

One su danas, nakon više od dve nedelje pešačenja i iscrpnog puta, stigle do cilja. Kako je Mina svakodnevno izveštavala svoje pratioce o detaljima, danas ih je obradovala informacijom da su uspešno došle do manastira Ostrog.

Na društvenim mrežama Mina je podelila fotografiju manastira, kao i to kako izgledju nakon 15 dana pešačenja.

Podsetimo, majka i ćerka Vrbaški su pešačile iz Beograda do Ostroga kako bi prikupile novac za bolesnu decu.

Mina je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju stopala u ranama, uz poruku:

– Danas, dragi moji, pravimo pauzu u Užicu zbog očekivane oluje i taman ću danas odmoriti rane – poručila je Mina iz Opšte bolnice u Užicu, gde je zatražila pomoć zbog bolova i povreda na stopalima.

Međutim, čak ni nevreme ih nije zaustavilo da učine još jedno humano delo. Naime, iako su planirale dan odmora, Mina i njena majka su izašle u kratku šetnju tokom kiše i iskoristile trenutak da pomognu napuštenim psima.

– Evo, mi smo u Užicu. Kiša pada, malo smo izašle da prošetamo i da uzmemo šta nam treba. Pet pasa smo nahranile, uzeli smo po dva džaka i dve konzerve, baš su slatki. I sad idemo da odmaramo u smeštaju pošto se očekuje ozbiljno nevreme – ispričala je Mina.

Autor: N.B.