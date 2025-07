Nakon haosa koji se desio u avionu, oglasio se Cecin sin: Svi u šoku (FOTO)

Veljko Ražnatović odmah se oglasio javno nakon što je video situaciju iz aviona koja postaje vrlo viralna, a na kom se vidi da je muškarac iz Srbije uspeo da savlada muškarca koji je urlao da ima bombu.

Incident se desio u nedelju, 27. jula, na letu easyJet-a iz Lutona za Glazgov, a snimak je objavljen na Instagramu. Veljko Ražnatović je ovaj video objavio na storiju i ponosno napisao:

- Kao što rekoh, uvek mora biti Srbin! - napisao je ponosan Veljko i dodao emotikon srpske zastave.

Muškarac koji je obuzdao muškarca u avionu je Srbin, što piše na video snimku, a i može se čuti s obzirom na to da je opsovao nakon što je savladao napadača.

Inače, Veljko Ražnatović je veoma aktivan na društvenim mrežama, pa je nedavno podelio snimak u kom sveštenik govori o razvodu.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku.

Autor: N.B.