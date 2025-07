KAJA SE ŽESTOKO PREZNOJILA U TERETANI: Pevačica pokazala svoje telo, pa zaintrigirala muški rod (FOTO)

Pevačica Kaja Ostojić (41) redovno trenira i zdravo se hrani, a sada se snimila u teretani.

Naime, Kaja je pokazala svoje mišiće u uskim helankama i kratkom topu, pa su joj tako obline bile u prvom planu. Kako je trening bio očigledno naporan, Ostojićeva se preznojila, ali nije imala problem da to podeli sa pratiocima na Instagramu.

"Gladovala sam"

Ovom prilikom je pokazala lice bez trunke šminke, a neretko dobija brojne komplimente na račun izgleda.

- Ja se vrtim oko viška kilograma koji sam rešila, trudila sam se, gladovala sam. U poslednje vreme se osećam kao Holivud. Imala sam mnogo faza gde sam bila nesigurna. Kad sam bila klinka bila sam buckasta, to me je proganjalo kroz život. Onda sam počela sebe da volim. Posle toga sam rodila dete sa 19 godina, nisam bila zadovoljna tada svojim grudima. To sam radi psihičkog zdravlja promenila. Ja se nisam libila par stvari da uradim na sebi, na kraju sam shvatila da sve dolazi iz duše - rekla je Kaja u emisiji "Magazin In".

Autor: M.K.