IZVINITE ZA MOJ RASPAD! Novo Amidžićevo izdanje uzburkalo mreže: Voditelj se snimao, pa se IZVINJAVAO! (FOTO)

Poznati voditelj Ognjen Amidžić (50) pokrenuo je sijaset komentara na društvenim mrežama zbog kratkog videa koji je osvanuo na njegovom Instagram profilu.

Ognjen je prvo hteo da ispriča svima jedan vic.

- Umro ženi muž i ona dođe kod grobara, kaže: "Želela bih da sahranim svog muža, al' bih volela u ovoj posebnoj, plavoj boji da mu bude odelo", on joj odgovori: "Kako da nađem takvu plavu boju koju mi pokazujete?", pa mu ona kaže: "Molim vas, to je bila želja, baš ovako plavo", na dan sahrane muž stvarno u plavom odelu, ona kaže: "Svaka čast, gospodine, kako ste uspeli?"... On joj odgovori: "Jedna žena je baš taj dan dovela telo muža, bio je baš u tom odelu, bilo joj je svejedno u kom odelu će biti sahranjen njen muž..."... "Šta, zamenili ste mi odela?", a on joj kaže: "Ne, glave" - glasio je vic Ognjena Amidžića.

On se potom svima obratio:

- Izvinite za moj raspad, friz i vatu u uvetu - naveo je on, a poruke pratilaca su se samo nizale.

Ognjen je jednom prilikom istakao da njegova supruga nikada nije uvećavala usne.

Podsetimo, Ognjen je sa Minom dobio sina Peruna, a jednom prilikom je govorio o početku njihove ljubavi.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.

Autor: M.K.