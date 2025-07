FOLKER SE JOŠ KAJE ŠTO NIJE POSLUŠAO SAŠU POPOVIĆA ZA JEDNU STVAR: Posle 26 godina mogu da kažem... (FOTO)

Nedavno je odlučio da progovori o životu u Crnoj Gori, finansijskoj situaciji i nezaboravnom susretu sa pokojnim Sašom Popovićem.

Pevač Goran Vukošić, koji je pre 20 godina bio deo “Granda”, otvoreno je govorio o smrti Saše Popovića i priznao da mu je jedan njegov savet mogao pomoći da postane velika zvezda.Pevač Goran Vukošić, koji je široj publici najpoznatiji po duetu "Isti igrači" sa Minom Kostić, poslednjih godina retko se pojavljuje u medijima.

Bacio sve karte na sto

Nedavno je odlučio da progovori o životu u Crnoj Gori, finansijskoj situaciji i nezaboravnom susretu sa pokojnim Sašom Popovićem.

- Moram da kažem da moj dolazak u "Grand" pamtim po lepim trenucima. Mnogo mi je žao zbog toga što se desilo sa Sašom, ali hajde da ne mračim sada, neka mu je laka zemlja. Saša je tada hteo meni da da neki nadimak i mislim da je bio u pravu, bilo bi bolje da smo to uradili. Ako se dobro sećam, nadimak tipa Vuko, ali ja sam hteo da ostane moje puno ime i prezime, ali bilo bi bolje da sam ga poslušao i u startu stavio nadimak. Evo, posle 26 godina mogu da kažem da je Saša bio u pravu, mislim šta reći za tog čoveka. Znamo svi ko je on bio i šta je sve postigao i uradio. Generacije će pričati o tome koliko je toga stvorio, njegov uspeh i rad - ma to će retko ko ponoviti - rekao je Goran za "Grand".

Povukao se nakon ženidbe

Iako numeru koju peva sa Minom skoro svi znaju, o Goranovom životu se ne zna mnogo.2023. godine se zvanično oženio sa Nikolinom sa kojom je 14 godina živeo u vanbračnoj zajednici, živi mirnim životom, daleko od muzičke scene.

Autor: M.K.