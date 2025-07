IMAO JE TRI ODELA I ČETRI PIDŽAME KAD JE UMRO: Udovica Olivera Dragojevića otkrila nepoznate detalje o pevaču, evo kakav je zapravo bio

Udovica Olivera Dragojevića otkrila je da je pevač bio jako skroman i da to najbolje dokazuje njegov orman.

Na današnji dan navršava se sedam godina od kad je preminuo Oliver Dragojević. Njegova udovica Vesna iznela je detalje o tome kako je živeo i koliko nije hteo da bude slavan.Vesna Dragojević pre nekog vremena je pričala o tome koliko je Oliver bio prizeman i opušten i koliko nije jurio slavu, a dobio je veću nego što je mogao da zamisli.

Ona kaže da danas rane leči razumom, koliko je to moguće.

- Najteže mi je što ne mogu nigde da maknem da ne čujem njega. Pa ja nisam u Splitu ušla u taksi da on nije svirao na radiju, ja to nisam doživela. Uđem u dućan on svira, ovo kao da me on sad gleda koliko ću da potrošim. Prođem kraj kafića pa ga čujem, jednostavno ne mogu toga da se oslobodim. I mislim da moram da prestanem da razmišljam što bi bilo kad bi bilo, što smo mogli. Mislim da smo sve napravili kako treba - rekla je ona za In Magazin.O tome koliko je bio skroman, Vesna kaže da najbolje pokazuje njegov orman.

- Mislim, moram ti to reći, kad je umro imao je tri odela i četiri pidžame. Onda možeš misliti, kad bi došao ponedeljkom s koncerata od vikenda, onda bi obukao pidžamu do petka. Njemu nije bilo važno da bude poznat, ali mu je bilo važno da bude priznat. To je doživeo i to vrlo rano. A kući je bio miran, hodao bi po kući kao duh - prisetila se Vesna.

Morskog vuka je, priznaje, bilo tako lako voleti, a u braku su proveli 44 godine.

- Tolika je bila ta telepatija više kako smo se znali, onda ja idem u njegovu sobu, idem da otvorim vrata, da mu kažem da je ručak gotov, onda se sudarimo. Ja kažem gde ćeš ti? A on kaže "jel gotov ručak"?' Ja kažem pa zato te i zovem. Onda ga zovem na telefon, zauzeto. Zove on mene, zauzeto. To se dogodilo mnogo puta. Kaže 's kim to razgovaraš?' Ja kažem zovem tebe. 'A ja zovem tebe' - rekla je Vesna.

"Živeli smo 20 godina na brodu"

Kako je rekla, nikada neće zaboraviti romantične trenutke sa njim.

- I možeš misliti koja romantika, ja i on sami na Kornatima, na našem brodu, jer smo mi 20 godina živeli na brodu. Mrak, nema meseca, samo otoci, nema struje, sve crno, ja i on sami na brodu. Upalila sam dve sveće da se barem vidimo. Samo vidimo zvezde jer kad nema meseca, nema svetla i ono milion zvezda. Ta noć mi je ostala za celi život'', ispričala je Vesna.

Zbog afere se umalo razveli

Podsetimo, Vesna i Oliver su godinama živeli u srećnom braku. Na samom početku su živeli sa Oliverovom porodicom, a u sopstveni stan uselili su se tek 1982. godine.Prvog sina Dina dobili su 1975. godine, a tri godine kasnije stigli su blizanci Damir i Davor.Međutim njihov brak se umalo raspao zbog afere sa nekadašnjom manekenkom Brankom Marić Muti.

- Tokom svih tih godina često sam zbog stresa i nervoze završavala u hitnoj pomoći. Dugo sam pokušavala da odgonetnem zašto se Oliver okrenuo drugoj ženi, ali na kraju sam shvatila da je reč o njegovoj nezrelosti i nesigurnosti, rekla je svojevremeno Vesna.

Autor: M.K.